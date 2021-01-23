桃園醋小王懷疑人妻對外「放閃」　當街「1刀穿心」放血狠奪命

▲桃園市周姓男子18日下午酒後，在桃園區和平路某騎樓下質問劉女，隨後持刀猛刺劉女左胸與腹部各1刀致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓男子懷疑他喜歡的小吃店劉姓女子與其他男性搞曖昧，去年11月18日下午酒後當街對她勒頸質問，還持預藏水果刀往劉女左胸、腹部各刺1刀後逃逸，劉女血流如注倒臥騎樓，送醫不治；桃檢偵訊時，周男辯稱是臨時起意行兇，聲稱絕非預謀，檢方偵結依殺人罪嫌提起公訴，並具體向桃園地院求刑15年。

▲桃園市周姓男子18日下午酒後持水果刀猛刺劉女左胸與腹部各1刀，行凶後騎機車逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，63歲的周男與49歲劉姓人妻疑有感情糾紛，劉女在桃園某小吃店工作，去年11月18日下午2時30分許，周男酒後與劉女步出小吃店，在和平路店家騎樓下起爭執，周男質問劉女後徒手勒住劉女頸部，並以預藏約20公分水果刀往劉女左胸、腹部各刺1刀，劉女負傷倒臥騎樓，周男騎車逃逸。劉女雖經路人報警送醫急救，仍失血過多死亡。

周男犯案後騎車到新北市三峽區住家躲藏2小時，當日下午4時許前往三峽分局二橋派出所投案，警方隨即轉交案發地點桃園警分局，偵訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署。

檢方偵訊時，周男坦承殺人，辯稱與劉女是男女朋友，不滿劉女與其他客人搞曖昧，18日下午酒後找她理論，一時情緒失控持刀刺殺；檢方根據案發時監視器畫面，確認周男當街行兇，法醫解剖鑑定報告，劉女遭利刃刺穿左心室，出血約1200CC導致休克死亡，認定周犯嫌明確依殺人罪提起公訴。

檢察官認為，周與劉女是婚外情關係，僅因細故萌生殺人犯意，且下手凶狠，戕害對方家人驟失至親，犯後態度不佳且對凶刀來源交代不清，顯無悔意，具體向法院求刑15年。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／男主人生前最後交談曝！桃園一家4口CO中毒亡...全家同床殞命

►一氧化碳中毒4死！校長沉痛「小兄弟很乖」…家屬悲赴殯儀館相驗

►桃園新屋千坪回收場深夜大火 打火兄弟10小時馬拉松灌救滅火