快訊／新北隔離人數新增至160　部桃擴大匡列攀增3482人　

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

自24日中央流行疫情指揮中心宣布部桃將匡列接近5000人居家隔離後，截至27日下午6點，新北市有160位在新北接受隔離，其中74人採居家檢疫。

新北市衛生局表示，部桃專案依追蹤系統顯示，目前約有160位在新北接受隔離，其中居家隔離有74人，實際數字依指揮中心公佈為準。

衛生福利部立桃園醫院群聚感染事件累計15名確診，而案889、890的感染源也還不明。指揮中心緊急擴大居家隔離至少5千名出院病患與陪病者等三大類民眾。

指揮中心匡列3482人居家隔離，其中醫院399人、社區473人、回溯匡列的2610人。指揮官陳時中表示，目前醫院人數已陸續減少，這是因為從1月6日開始匡列，陸續有143人隔離期滿超過14天，之後採檢陰性，會要求在家自主健康管理。

對於民眾關心的採檢量大會造成醫院擁擠一事，陳時中也回應，會調貨櫃作為採檢屋，一天最多可以採檢600~800人，分不同貨櫃有4個艙可作分隔，今天已經做了120人採檢。

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