WHO疫情統計「台灣在中國之下」　貼文灌爆：乾脆全部都屬於China

▲WHO統計疫情將台灣歸為中國。(圖/翻攝自Facebook/World Health Organization Western Pacific Region/下同)



記者王致凱/綜合報導

世界衛生組織西太平洋區26日在臉書公布新冠肺炎確診統計人數,卻將台灣劃歸為中國的一部分,引發爭議。消息傳出後,不少民眾湧入WHO臉書抗議,紛紛留言「Taiwan is not China!」

實際檢視WHO公布的西太平洋國家或地區確診病例數統計表,包括美國在太平洋的屬地關島(Guam),法國在太平洋的兩個「海外集體」(Overseas collectivity)法屬玻里尼西亞(French Polynesia)、瓦利斯和富圖那(Wallis and Futuna),均有自己獨立一個欄位進行統計。

不過,香港、澳門兩個「特別行政區」(SAR)則都被劃歸到中國欄位之下,其中台灣更直接被標示成「Taiwan, China」。

消息一出,該則貼文已經湧入超過1.3萬則回應。許多台灣網友紛紛留言說,「Taiwan is not part of China!!!(台灣非中國的一部分)」、「Taiwan doesn’t belong to China(台灣不屬於中國)」、「why dont directly put all countries under China?(何不直接把所有國家都拉到中國底下?)」。「財經網美」胡采蘋更留言說,「TAIWAN is not China ok? You WHO go to hell please.(台灣不是中國,好嗎?你們WHO請下地獄)。」

►簡約文青風、增添居家質感