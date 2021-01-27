WHO疫情統計「台灣在中國之下」　貼文灌爆：乾脆全部都屬於China

▲WHO統計疫情將台灣歸為中國。（圖／翻攝自Facebook／World Health Organization Western Pacific Region／下同）



記者王致凱／綜合報導

世界衛生組織西太平洋區26日在臉書公布新冠肺炎確診統計人數，卻將台灣劃歸為中國的一部分，引發爭議。消息傳出後，不少民眾湧入WHO臉書抗議，紛紛留言「Taiwan is not China！」

實際檢視WHO公布的西太平洋國家或地區確診病例數統計表，包括美國在太平洋的屬地關島（Guam），法國在太平洋的兩個「海外集體」（Overseas collectivity）法屬玻里尼西亞（French Polynesia）、瓦利斯和富圖那（Wallis and Futuna），均有自己獨立一個欄位進行統計。

不過，香港、澳門兩個「特別行政區」（SAR）則都被劃歸到中國欄位之下，其中台灣更直接被標示成「Taiwan, China」。

消息一出，該則貼文已經湧入超過1.3萬則回應。許多台灣網友紛紛留言說，「Taiwan is not part of China!!!（台灣非中國的一部分）」、「Taiwan doesn’t belong to China（台灣不屬於中國）」、「why dont directly put all countries under China?（何不直接把所有國家都拉到中國底下？）」。「財經網美」胡采蘋更留言說，「TAIWAN is not China ok? You WHO go to hell please.（台灣不是中國，好嗎？你們WHO請下地獄）。」

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