昨1922進線量1.8萬通「應答率75%」　陳時中：今日已提升至90%

記者嚴云岑／台北報導

桃園醫院累積15人染疫，中央流行疫情指揮中心24日晚間緊急宣布居家隔離新措施，並呼籲有問題者可播1922防疫專線詢問。不過，專線卻被詬病「打了沒人接」，對此，指揮官陳時中表示，昨日進線量約1萬8000多通，應答率75%；昨晚到今日上午進線量3187通，應答率已提升到90%。

中央流行疫情指揮中心宣布擴大部立桃園醫院相關接觸者的居家隔離措施後，有桃園網友說，1922防疫專線根本打不通，等超過10多分鐘也沒人接。

指揮中心因應新措施，雖然已事先調度1922防疫專線人力，仍以短時間1萬通進限量造成應答速度緩慢，後來已緊急擴增人力，呼籲民眾可以利用語音留言，後續將有專人親自回電。

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指揮中心表示，民眾進線1922主要反映之問題包括：未收到人員通知詢問是否需居家隔離、確認本身是否需要自主健康管理、自主健康管理期間注意事項、自主健康管理自何時起計、居家隔離/自主健康管理期間安置問題、曾在1月6日之後有去部桃門診或急診就醫或陪同就醫，是否需要自主健康管理等。

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