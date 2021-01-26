還有136人在院治療！陳時中曝「部桃現況」：有534醫護留下來上班

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，不少患者陸續轉出，但現在還有136人還在部桃。指揮官陳時中表示，目前盡量以少接觸為原則，現在還有136人留院，對比800床的情況，醫療人力還足夠，目前還有534位醫護在院內。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

部桃目前累計15例本土病例，不只包含多名醫護，還有住院患者、看護及陪病家人，指揮中心也在案889、890確診後，緊急把醫院全列警戒，擴大回溯醫院相關接觸者，只要1月6日至19日有出院的患者，全都依照紅區管理，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。

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而針對部桃現況，陳時中坦言，目前還有136名患者在醫院，不過對比800床，醫療人力是夠的，有疑問可跟院方反應安排；而針對護理之家，目前住民加員工共98人採檢陰性，而在感染爆發後，1/6共有9人轉出，2人轉到他院，轉到部桃本院7人。

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