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快訊／連續兩天本土+0「部桃無新增」添1例境外移入自墨西哥入境

▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部桃醫院群聚事件受到關注，目前已經累積15人確診，中央流行疫情指揮中心今（26）日公布連續2日無新增本土病例，部桃並未新增相關個案，但另增加1例境外移入，自墨西哥入境。

部桃醫院感染確診包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1外籍看護、2名病患與3名病患家人等，涵蓋4個家庭，當中值得注意的是，案889與案890分別為出院病患與家屬，但他們所在的12A病房當初匡列為風險低的綠區，至目前為止還沒有找到感染源，也讓這起疫情再拉警報，指揮中心已經擴大回溯醫院病患居家隔離，初估可能上看5000人。

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指揮中心今日公布無新增本土病例，但仍有1例境外入，為本國籍40多歲男性，自墨西哥返國。

指揮中心表示，案891去(2020)年11月至墨西哥出差，今(2021)年1月3日陸續出現鼻塞、喉嚨痛及咳嗽症狀，1月6日檢出COVID-19陽性，1月7日至23日分別於當地飯店及醫院隔離；個案因有返臺就醫需求，提出國際緊急醫療專機申請並獲同意，1月24日抵臺後收治住院隔離，經採檢於今日確診。

指揮中心指出，個案獨自搭機返臺，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計147,090例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含143,940例排除)，其中890例確診，分別為780例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、797人解除隔離、86人住院隔離中。

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