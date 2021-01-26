部桃事件隔離3262人　陳時中：還有1人未聯絡上

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院群聚累計15人確診，中央地方聯手啟動疫情追溯隔離機制，截至25日止，應居家隔離、檢疫民眾中，仍有23人失聯，但桃園市長鄭文燦今（26）日表示，已透過警政系統聯絡上21位，只剩下2人沒找到。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前剩下1人持續聯絡中。

鄭文燦指出，目前部桃專案匡列隔離個案還算順利，正在陸續增加中，中央流行疫情指揮中心預估會有5000人，但實際執行數字多少還得等後續檢討才會知道。

針對台北市長柯文哲建議強化邊境管控一事，鄭文燦回應，目前居家檢疫有5000多人，預估年前返台高峰期將會落在28日，最高將達8000人次左右，已經請民政局著手準備，現防疫旅館還有餘裕，後續也會密切計算、注意。

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陳時中表示，部桃需隔離的人數來到3262人，其中醫院476人中有252人為員工，社區則有305人、回溯有2481人。陳時中強調，未來隔離人數會持續擴大，在此次防疫戰中，保護好自己就是對社會的最大貢獻。

▲部桃專案隔離匡列3262人。（圖／指揮中心提供）

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