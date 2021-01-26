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境外移入+1！本國籍男子「新冠陽性」自墨西哥搭醫療專機返國

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布，國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案891)，為本國籍40多歲男性，曾經在當地驗出新冠陽性，後搭乘國際醫療專機自墨西哥返國。

▲▼0125中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，案891去(2020)年11月至墨西哥出差，今(2021)年1月3日陸續出現鼻塞、喉嚨痛及咳嗽症狀，1月6日檢出COVID-19陽性，1月7日至23日分別於當地飯店及醫院隔離；個案因有返臺就醫需求，提出國際緊急醫療專機申請並獲同意，1月24日抵臺後收治住院隔離，經採檢於今日確診。

莊人翔表示，該名個案目前沒有插管，只有輕微咳嗽的症狀，但有使用氧氣儀導管，個案仍可以自行下床行走；指揮中心指出，個案獨自搭機返臺，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計147,090例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含143,940例排除)，其中890例確診，分別為780例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、797人解除隔離、86人住院隔離中。

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