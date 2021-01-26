獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚呼：鳳山選民超綠

▲高雄市議員黃捷。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨籍桃園市前議員王浩宇遭到罷免，政壇紛紛關注2月6日高雄市議員黃捷的罷免投票案。根據國民黨智庫針對鳳山區選民所做的民調顯示，有23.5%「贊成罷免」，但「反對罷免」高達45.4%。此外，民調也詢問2020年的總統大選的投票意象，投給蔡英文高達46.9%、韓國瑜6.8%、宋楚瑜3.82%，顯示鳳山區選民「綠大於藍」的結構難以撼動。

國民黨智庫委託全國公信力民調公司於1月20日到21日，針對戶籍設在高雄市鳳山區，年滿20歲以上的合格選民進行調查。

結果顯示，「有參與」黃捷罷免案連署僅佔10.4%，「沒有參與」連署的高達88.5%。有23.5%「贊成罷免」，45.4%「反對罷免」，另有16%不去投票。從交叉分析結果來看，同意「罷免黃捷」的位受訪者之中，有51.4%表示「一定會去」投票，佔全體受訪者的12.1%。

若從黃捷的個人形象、問政成果、公開言論及選民服務等方面來看，有19.2%選民認為黃捷「非常適合」擔任議員的職務、「還算適合」佔25.9%、「不太適合」佔11.3%、「非常不適合」佔10.5%。

該份民調亦調查黃捷不適任的原因，結果「不具備專業問政能力」佔32.3％高居首位，其次分別為「没有用心為在地民眾服務」佔19.5％、「沒有理由，就是不認同她」佔19.3％、「刻意羞辱韓國瑜」佔10％、「操作意識形態」佔8％、「淪為民進黨的打手心」佔 4.6%、「愛作秀」佔4.5%、「變重標準」佔4.2%、「言行不當」佔4.0%。

民調也詢問鳳山選民對於2018年的九合一地方選舉的投票意向，當時在「韓流」盛行的氛圍下，投給陳其邁佔36.62％，投給韓國瑜的僅有27.3%，顯示該區長期綠大於藍的結構難以撼動。至於在2020年的總統大選，投給蔡英文的民眾高達46.9%、韓國瑜6.8%、宋楚瑜3.82%。

國民黨人士分析，要成功罷免黃捷，必須超過7萬1957票同意票門檻，約是黃捷當選議員的1萬8420得票數4倍之多，去年國民黨在市長補選一役推出李眉蓁獲得3萬3561票，罷捷第二階段連署書有效票3萬498份，這次配合民間團體推動，估「同意罷免」的基本盤至少達4萬。

不過，國民黨人士認為，近期在桃園醫院群聚感染疫情擴散之下，民進黨以總統蔡英文為首，全黨上下仍不惜動用行政資源「守住黃捷」，再加上鳳山區選民結構長期綠大於藍，罷免案難度確實比王浩宇更高。

國民黨人士強調，黨中央仍會配合民間團體配合罷免，原因在於，在高雄市議會制定《瘦肉精零檢出自治條例》時，黃捷竟在表決時落跑，在民意高達7成反萊豬的情況下，黃捷也必須對選民負責，就算最後沒罷免成功，在接下來的任期當中，黃捷仍會被掛上「萊豬議員」的稱號。

其他人也看了這些...

►王浩宇遭罷免吐心聲：是我不夠努力 不怪任何人

►簡舒培批罷王非民主勝利 陳思宇：再下去繼續讓民眾失望而已

►罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名 網狂刷「2/1罷萊委」



更多熱門新聞...

►陳柏惟回擊羅智強：你在市議會做什麼 我還真不知道

►陳柏惟：如果因為「看我不爽」、「很台」就罷免我 沒有道理

►吳思瑤反擊羅智強：他對我的「政治跟騷」與共軍擾台同等級

►振興一下我們的美麗