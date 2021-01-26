部桃案889他院確診！如SARS翻版　躲過第2家院內感染關鍵曝光

▲部桃群聚感染事件，累積已有15例本土案例。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃翊婷／綜合報導

案889在1月11日自部立桃園醫院出院，23日因為身體不適到其他醫院就診，隔離採檢後確診新冠肺炎；消息傳開後，不少人想起2003年的SARS疫情，當時染疫的林姓婦人也是在第二次就診時，於其他醫院確診，進而爆發院內感染。不過，經過SARS的教訓，這次從部桃出院的病人，健保卡都有註記資料，這才成功守住疫情防線，沒有造成第二間醫院發生院內感染事件。

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中央流行疫情指揮中心日前公布，案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日間因為其他疾病住院，住院期間由案890陪病，並在1月11日出院；但1月16日至18日間案889有出疹狀況，就醫後症狀改善，20日起又出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，測量體溫發現發燒，立即隔離採檢，隨後確診感染新冠肺炎。

而同住家人、同時也是陪病者的案890早在1月20日就出現喉嚨痛，22日發燒，因為是案889的密切接觸者，經衛生單位安排採檢後確診。由於案889曾在兩間醫院就診，讓不少人回想起2003年的SARS案例。

▼▲案889與案890的公共場所活動史（上圖），以及部桃確診者的關係網（下圖）。（圖／曾梓倩製、記者王譯萱攝）

根據高雄市醫師公會刊載的資料顯示，2003年3月台灣爆發SARS疫情，林姓婦人在同年4月26日傍晚前往高雄長庚急診，被問到是否到過疫區或其他醫院就診，都加以否認，後來因為呼吸急促加上發燒，在急診等了3小時後，隨即被安排住進11樓A區的胸腔科病房，沒想到病情急速惡化，甚至出現呼吸困難、衰竭等現象，醫護人員決定插管搶救。

當時醫護人員覺得林婦的病情與SARS類似，追問住在台北的家人，這才知道她曾在4月17日前往仁濟醫院就診，於是立即將人送進負壓隔離病房。當時在第一線工作的醫護人員也緊急召回隔離，第一批共32人，包含9名醫師和23名護理師，其中協助插管的林姓醫師以及吳姓、蘇姓醫師，還有陳姓護理師皆出現發燒、肺部浸潤現象，最終林姓醫師不敵病魔，於同年5月16日殉職。

▼▲民眾前往部桃進行採檢。（圖／記者黃宥寧攝）

如今部桃因為新冠肺炎疫情爆發院內群聚感染，甚至擴大匡列隔離5000人，不過，有了SARS的慘痛經驗，這次從部桃出院的病人不僅要居家隔離14天，期滿安排採檢，另外還針對1月6日至19日從綠區出院的病患，在健保卡上註記為「自主健康管理專案對象」，這才成功守住防線，沒有造成第二間醫院感染。

目前，部桃已全院視為「紅區」，指揮官陳時中坦言，因為疫情擴大，原本要觀察到2月4日，現在則要看這兩天居家隔離實施狀況以及疫情來判斷。