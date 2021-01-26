有這點千萬別跟家人團聚　女醫在醫院過年：班排好了！

▲田知學說，如果有症狀、有疑慮，就千萬不要跟家人團聚。（圖／資料照／記者簡仲豪攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全國醫師醫療產業工會呼籲，「保護自家，醫護減壓」需要全台民眾齊心達成，只要照顧好自家健康，建立個人衛生泡泡的四步驟，就可以讓醫護的年關壓力大大降低。急診醫師田知學則說，已經打算在醫院過年了，班也排好了，全台醫護過年期間守護大家！

全國醫師醫療產業工會25日在臉書表示，近日國內疫情感染持續擴大，為保留醫療量能、全心抗疫，建議旅居海外國人，可改用網路視訊等通訊軟體來聯繫感情，各地民眾可善用各大通路，改以網購年菜、宅配賀禮等方式慶祝。

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全國醫師醫療產業工會說，此外，若因緊急事件仍需回國，也請謹守疾管署明定14天居家檢疫、7天自主健康管理的政策，也就是說，回國21天後才能開始聚餐聚會喔。

▼全國醫師醫療產業工會呼籲，「保護自家，醫護減壓」需要全台民眾齊心達成。（圖／翻攝全國醫師醫療產業工會臉書）

全國醫師醫療產業工會呼籲，台灣民眾落實自主健康管理，並從建立個人衛生泡泡的四步驟做起：戴口罩、勤洗手、勿觸眼口鼻、保持社交距離。

該工會表示，「保護自家，醫護減壓」需要全台民眾齊心達成，只要照顧好自家健康，就可以讓醫護的年關壓力大大降低，減緩病毒散播速度，共度疫情難關。

田知學在「布農Doc 田知學」臉書分享該工會文章說，如果有症狀、有疑慮，就千萬不要跟家人團聚，尤其如果有抵抗力差的家人、老人家、慢性病者，「田醫師已經打算在醫院過了！班也排好了！全台醫護過年期間守護大家！」