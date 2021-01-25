確保桃園1400多家診所醫療量能　萬美玲爭取4.5萬份N95口罩給醫護

▲萬美玲爭取45,000份N95口罩等物資，委由桃園醫師公會發放桃園各診所。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」，立法委員萬美玲為避免診所內醫護人員染疫風險增加，確保桃園市1400多家診所的醫療量能不被疫情擊垮，特別向衛福部爭取了4萬5千份N95口罩、隔離衣及2千瓶酒精給桃園市醫師公會，由公會協助發放給桃園市各診所之醫護人員使用，增加防疫能量及保護醫護人員的安全。

萬美玲認為，在部桃疫情爆發後，桃園市衛生局每天晚上都燈火通明的加班，為了防疫也無條件的配合指揮中心相關措施，但短短兩天匡列人數從967人，急速攀升到5000多人，地方上人力、資源有限，擔心能量不足以應付這麼龐大的疫情規模。

▲萬美玲爭取45,000份N95口罩等物資，委由桃園醫師公會發放桃園各診所。（圖／萬美玲服務處提供）

又，這一波疫情已經由院內群聚感染擴散到社區感染，並有持續延燒的現象，確診個案的足跡遍佈桃園各區，中央疫情指揮中心除了進駐在部立桃園醫院的前進指揮所之外，亦應該給予地方更多人力與資源的支持，並且制定明確的SOP讓地方得以依循。



萬美玲說，因「部桃專案」的啟動，民眾也會減少去大醫院就診，因此診所的防疫格外重要，因此特別向衛福部爭取防疫物資給桃園市的診所，包括N95口罩、隔離衣4萬5千份及酒精2千瓶，希望能直接給予醫護人員最完善的保護與支持，也為桃園市的防疫能量多盡一份心力。

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