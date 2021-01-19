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影／「罷捷」冷處理或全力動員？劉世芳分析2原因這樣說

新聞節目中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇罷免案通過，緊接著高雄市議員黃捷罷免案也將在2月6日投票。對此，民進黨立委劉世芳19日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，目前檯面有兩種說法，包含「冷處理」，以及「全力動員」讓不同意票高於同意票，而目前為止「我們認為是用所謂『冷處理』比較好」；此外，黃捷也正發揮正聲量，全力將負面聲量降低。

▲▼劉世芳,萬美玲,單厚之。（圖／翻攝雲端最前線）

劉世芳指出，綠營尤其是民進黨，這次對於黃捷罷免案兩種說法，首先是「全力動員」，讓不同意票能高於同意票，罷免就不會過關；另一個就是說依照《選舉罷免法》，讓投票低於25%，屬於「冷處理」。

劉世芳進一步說，現在檯面上兩種說法都有，「那以我及（民進黨立委）許智傑，還有黃捷的好朋友像是林昶佐，目前為止我們認為是用所謂『冷處理』比較好」。她分析，2月6日這天靠近過年，北漂青年要回去（高雄）的比例不高，再加上過年對於很多中南部、鄉下地區民眾來說，大家不喜歡做一些讓人不好意思、怨嘆的事情，「所以不出來投票的比例會非常高」。

劉世芳並說，黃捷現在有跟一些民代、里長及議員，無論是否靠近偏藍選區，她都有一一去拜訪，「目前看起來黃捷還是用正聲量，希望能夠把負面聲量降低」。

▲▼劉世芳,萬美玲,單厚之。（圖／翻攝雲端最前線）

談到王浩宇罷免案，國民黨立委萬美玲則表示，有人認為「罷王」是圍毆式、報復式的，或是說有什麼政治目的，「我覺得真的想太多了」，這或許就是很多地方上的事件累積起來，讓大家不這麼認同，同時也因為執政黨碰到一些比較大的議題，包含萊豬、陳菊監察院長爭議等，大家民怨沒地方出，「剛好這次壓力鍋炸開，這應該是一個很大的主因」。

萬美玲也提及，在地方上聽到，其實民進黨在評估這一次罷王案，「他們其實認為滿樂觀的、不太過會」，因為門檻很高，過去也沒有這樣的例子，且眷村票估計「差不多就是這樣啦！」地方應該不會有這麼大的反彈聲音出來，「所以其實也有錯估！」此外，在地方也沒看到民進黨有實質去支持王浩宇。

▲▼劉世芳,萬美玲,單厚之。（圖／翻攝雲端最前線）

另一方面，對於傳出國民黨內頻頻勸進前高雄市長韓國瑜參戰黨主席，資深媒體人單厚之分析，黨主席的狀況對韓來講比較容易，因為他的網路聲量，事實上在幾個固定社團都有經營，「他雖然很多議題沒有發言權，但你看他什麼小節，都一定會出來問好」，也就是說韓國瑜在有限的發言權裡面，會儘量去擴大，「這件事情就是說他一直有在做準備」。

單厚之接著說，韓國瑜參選黨主席可能性比較高，還有一個原因是黨主席成本很低，選民結構又與一般民眾不同，相對來講對他會比較好選。

《雲端最前線第965集完整節目FB》

《雲端最前線第965集完整節目Youtube》

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