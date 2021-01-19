雲端最前線／「罷王」掀連鎖效應？韓國瑜趁勢復出選桃園？

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桃園市議員王浩宇罷免案通過，有綠營民代分析，罷王成功將使前高雄市長韓國瑜參選桃園市長機率變高，進而牽動「群雄並起」。此外，高雄市議員黃捷罷免案也將在2月6日投票，而藍革實院長羅智強推動的「割萊委」，目前已有陳柏惟、吳思瑤等人遭點名。《雲端最前線》19日邀請立法委員劉世芳、立法委員萬美玲、資深媒體人單厚之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲王浩宇、韓國瑜。（圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

部立桃園醫院院內感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心即起成立「前進指揮所」，並實施6點感染管控措施，包括全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。台大醫院今（18）日開第一槍，自主限縮加護病房探病次數，從每日固定2次變為每天1次。醫界嚴陣以待，政府又該如何守護第一線醫護？

新冠肺炎疫情持續嚴峻，日本厚生勞動省今（18）日宣布，國內3人感染了來自英國的變異新冠病毒，且個案都沒有去過英國，研判該變種病毒可能已在日本城市內擴散。日本首相菅義偉日前宣布東京奧運仍將於夏天舉辦，而今是否再添變數？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。