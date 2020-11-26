　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史博館﹑台博館線上展瀏覽人次百位數　立委酸：博客來還比較好看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼民進黨立委高虹安質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲民眾黨立委高虹安質詢提到，博客來的線上導覽內容還更豐富，期許文化部要加油。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

疫情衝擊影響博物館及美術館實際參訪人數，今年不少場館推動「線上數位展覽」，立法院今（26）日召開會議，邀請文化部就相關議題進行報告，其中立委萬美玲提到，文化部所屬場館的線上展覽「成績很差」，許多檔瀏覽人次僅「百位數」；而蕭宗煌次長回應，因為場館沒有關閉，民眾還是以實際到訪參觀為主，售票成績都很不錯。民眾黨立委高虹安也提到，博客來的線上導覽內容還更豐富，期許文化部要加油。

立法院今召開教育及文化委員會，邀請文化部列席就「如何推動後疫情時代博物館、美術館、表演藝術館舍及各文化館舍之數位策展、線上藝文、數位行銷與服務」進行專題報告，並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國民黨立法委員萬美玲，質詢文化部政務次長蕭宗煌。（圖／記者林育綾攝）

▲國民黨立法委員萬美玲，針對文化部所屬博物館線上展成果提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

其中國民黨立法委員萬美玲質詢蕭宗煌線上成果，蕭提到有提升，但萬美玲舉出數據，指文化部所屬博物館線上策展成果「成績很差」，例如國立臺灣博物館「微美幻境」數位展自9月至11月17日展出，總瀏覽量僅643次；國立歷史博物館舉辦的3項線上展，瀏覽人次也在400多至800多之間；國父紀念館的兩項線上展，瀏覽人次更只有「1百多」。

▲▼國民黨立法委員萬美玲舉出數據，指文化部所屬博物館線上策展成果「成績很差」。（圖／萬美玲辦公室提供）

▲▼國民黨立委萬美玲舉出數據，指文化部所屬博物館線上策展成果「成績很差」。（圖／萬美玲辦公室提供）

▲▼國民黨立法委員萬美玲舉出數據，指文化部所屬博物館線上策展成果「成績很差」。（圖／萬美玲辦公室提供）

文化部政務次長蕭宗煌回應，雖然受疫情影響，但由於許多場館沒有真正關閉，民眾多半還是以到館參觀為主，自然不會再去線上瀏覽，而依據實際的參訪人次和賣票數字，都有相當不錯的成績。

不過萬美玲對這樣的回應仍表示不滿，更指蕭宗煌次長在此會議沒有事先做好功課，更沒有掌握數字，從一開始說有提升，後來又說不確定數字，顯示沒做準備，也強調「如果以後線上展，數字還是這麼難看，未來到底要怎麼因應？」

她建議文化部要學習陳時中部長的口頭禪，把「超前部署」放在心裡，知道推廣線上展需要一定的時程，也有困難度，因此一定要做出計畫，而不是只去辯解。

▲▼民進黨立委高虹安質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲民進黨立委高虹安質詢提到，認為文化部所屬場館的線上展內容欠佳。（圖／記者林育綾攝）

而民進黨立委高虹安也提到，臺灣文學博物館先前在線上舉辦的「飽讀食書－－臺灣珍味文學展」，內容似乎不夠豐富，相比之下民間單位例如「博客來」網路書店相似的線上導覽，有43道料理、43則故事，內容不但明確清楚也更引人入勝。

高虹安再舉例，臺灣歷史博物館的線上展，不但瀏覽照片時申請程序繁瑣，內容也相對貧乏，有些似乎只是簡介，不能稱為「線上展覽」的規模，期許文化部所屬場館，未來能夠更精進與優化線上展覽的內容，而不是只是將資料簡介搬上去。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
樂天硬起來！　兄弟球迷真的被告了
啪完才知對方有女友！　梁云菲「傻當小三」大哭
摩天輪公審情侶IG被灌爆！網美身分曝…火大再槓酸民
這工作月薪9萬！　30歲師傅嘆：年輕人待不到半天就想走
猛虎逃出園區追殺一群人！　他跑最後跌落大洞GG了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電玩銷量高秘訣！從遊戲中獲得成就感　讓玩家變成死忠粉絲

台灣柑橘年損1.4億！全因「這蟲」卯起來躲在枝幹內啃食

雙魚、摩羯工作恐不順！12星座「一周運勢」曝…疫情籠罩需舒壓出口

先生剛過世！大姑當屍體面「要她全家搬走」…網勸離：留下變傭人

旅外國人停保優惠擬取消　出國超過2年需「補足保費」才能納健保

很久沒去夜市！他嘆無聊「重複性太高…」　這3點最有感：貴又髒

公審情侶IG被灌爆　摩天輪網美身分曝光！長文嗆酸民：當我塑膠？

史博館﹑台博館線上展瀏覽人次百位數　立委酸：博客來還比較好看

青青鬆口「放火只穿內褲」真相　1問題害她眼神迴避：不敢再交男友

「牛年生肖郵票」款式出爐！12/1開搶　印刷全張要賣1400元

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

電玩銷量高秘訣！從遊戲中獲得成就感　讓玩家變成死忠粉絲

台灣柑橘年損1.4億！全因「這蟲」卯起來躲在枝幹內啃食

雙魚、摩羯工作恐不順！12星座「一周運勢」曝…疫情籠罩需舒壓出口

先生剛過世！大姑當屍體面「要她全家搬走」…網勸離：留下變傭人

旅外國人停保優惠擬取消　出國超過2年需「補足保費」才能納健保

很久沒去夜市！他嘆無聊「重複性太高…」　這3點最有感：貴又髒

公審情侶IG被灌爆　摩天輪網美身分曝光！長文嗆酸民：當我塑膠？

史博館﹑台博館線上展瀏覽人次百位數　立委酸：博客來還比較好看

青青鬆口「放火只穿內褲」真相　1問題害她眼神迴避：不敢再交男友

「牛年生肖郵票」款式出爐！12/1開搶　印刷全張要賣1400元

花蓮消防局主任北上開會！「火車上突昏迷」身亡　愛女才剛上高中

快訊／雲林民宅大火！「36歲媽、1歲嬰」受困3樓…警消急救出送醫

房東要求簽「願自行遷離」承諾書　內政部批不妥：將研議相關措施

感恩節吃雞去！繼光香香雞連8天買1送1、頂呱呱限定餐下殺62折

電玩銷量高秘訣！從遊戲中獲得成就感　讓玩家變成死忠粉絲

軍隊最大規模感染！南韓疫情「崩潰」日增583例…創3月後最高紀錄

中職／味全龍擴編選秀　桃猿捕手是首選、投手也不錯

中華eMOVING電動車加入Gogoro聯盟　成為第5家換電成員！

遞延性買盤出籠　高雄市區、重劃區買氣兩旺

粗茶淡飯反更傷身！肌肉流失還變胖「3大早死飲食習慣」晚年慘了

生活熱門新聞

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

板模工挑戰連上30天！做8天就高過社畜月薪

挖到大同水上樂園滑水道遺跡　停車場工期延長

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

米砂新片邀F奶長腿女神　開放粉絲報名上陣

華航最新機身塗裝「CHINA」縮小

你只是一個煮麵的！老闆還原「蟲麵」現場

正妹老師胸前渾圓形狀全露　網：想重修

北台灣明變天　「有感濕冷」直探14℃

手搖員工12秒吸珍珠吐回鍋　公司怒了

汐止公車「闖紅燈」險撞2幼童！媽媽目擊全程傻眼

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

更多熱門

相關新聞

文化部增8位人間國寶　歷年新高

文化部增8位人間國寶　歷年新高

文化部今年度新增8位人間國寶，數量創歷年新高！日前公告登錄「剪黏」、「泥塑」與「玉雕」等3項重要傳統工藝，並認定剪黏保存者陳三火、泥塑保存者杜牧河、玉雕保存者黃福壽。同時「傳統木雕」增列認定保存者蔡德太、「漆工藝」增列認定保存者黃麗淑、「亂彈戲」增列認定保存者王慶芳與彭繡靜、「恆春民謠」增列認定保存者陳英。

陸委會提醒駐台陸媒：仍有違規情形

陸委會提醒駐台陸媒：仍有違規情形

鬼滅之刃刮旋風！「台版鬼殺隊」跟著爆紅.

鬼滅之刃刮旋風！「台版鬼殺隊」跟著爆紅.

民進黨立委稱學養不高要看「政院圖卡」

民進黨立委稱學養不高要看「政院圖卡」

快訊／高虹安：做梗圖的就是王牌小編周家鴻

快訊／高虹安：做梗圖的就是王牌小編周家鴻

關鍵字：

文化部蕭宗煌萬美玲高虹安

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

台南爛牙女滿嘴膿　全口植牙崩壞挖掉

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

板模工挑戰連上30天！做8天就高過社畜月薪

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

挖到大同水上樂園滑水道遺跡　停車場工期延長

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面