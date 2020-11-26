史博館﹑台博館線上展瀏覽人次百位數　立委酸：博客來還比較好看

▲民眾黨立委高虹安質詢提到，博客來的線上導覽內容還更豐富，期許文化部要加油。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

疫情衝擊影響博物館及美術館實際參訪人數，今年不少場館推動「線上數位展覽」，立法院今（26）日召開會議，邀請文化部就相關議題進行報告，其中立委萬美玲提到，文化部所屬場館的線上展覽「成績很差」，許多檔瀏覽人次僅「百位數」；而蕭宗煌次長回應，因為場館沒有關閉，民眾還是以實際到訪參觀為主，售票成績都很不錯。民眾黨立委高虹安也提到，博客來的線上導覽內容還更豐富，期許文化部要加油。

立法院今召開教育及文化委員會，邀請文化部列席就「如何推動後疫情時代博物館、美術館、表演藝術館舍及各文化館舍之數位策展、線上藝文、數位行銷與服務」進行專題報告，並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國民黨立法委員萬美玲，針對文化部所屬博物館線上展成果提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

其中國民黨立法委員萬美玲質詢蕭宗煌線上成果，蕭提到有提升，但萬美玲舉出數據，指文化部所屬博物館線上策展成果「成績很差」，例如國立臺灣博物館「微美幻境」數位展自9月至11月17日展出，總瀏覽量僅643次；國立歷史博物館舉辦的3項線上展，瀏覽人次也在400多至800多之間；國父紀念館的兩項線上展，瀏覽人次更只有「1百多」。

▲▼國民黨立委萬美玲舉出數據，指文化部所屬博物館線上策展成果「成績很差」。（圖／萬美玲辦公室提供）

文化部政務次長蕭宗煌回應，雖然受疫情影響，但由於許多場館沒有真正關閉，民眾多半還是以到館參觀為主，自然不會再去線上瀏覽，而依據實際的參訪人次和賣票數字，都有相當不錯的成績。

不過萬美玲對這樣的回應仍表示不滿，更指蕭宗煌次長在此會議沒有事先做好功課，更沒有掌握數字，從一開始說有提升，後來又說不確定數字，顯示沒做準備，也強調「如果以後線上展，數字還是這麼難看，未來到底要怎麼因應？」

她建議文化部要學習陳時中部長的口頭禪，把「超前部署」放在心裡，知道推廣線上展需要一定的時程，也有困難度，因此一定要做出計畫，而不是只去辯解。

▲民進黨立委高虹安質詢提到，認為文化部所屬場館的線上展內容欠佳。（圖／記者林育綾攝）

而民進黨立委高虹安也提到，臺灣文學博物館先前在線上舉辦的「飽讀食書－－臺灣珍味文學展」，內容似乎不夠豐富，相比之下民間單位例如「博客來」網路書店相似的線上導覽，有43道料理、43則故事，內容不但明確清楚也更引人入勝。

高虹安再舉例，臺灣歷史博物館的線上展，不但瀏覽照片時申請程序繁瑣，內容也相對貧乏，有些似乎只是簡介，不能稱為「線上展覽」的規模，期許文化部所屬場館，未來能夠更精進與優化線上展覽的內容，而不是只是將資料簡介搬上去。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來