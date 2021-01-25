培育智慧科技下一代！自走車大賽245名選手　30日決戰花蓮

▲全國自走車大賽將有來自12縣市152支隊伍共245名選手參賽。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

2021 PTWA全國自走車大賽將於1月30日在花蓮縣玉里國中體育館盛大登場，共有來自12縣市152支隊伍共245名選手參賽，競賽項目包含相撲賽、迷宮障礙賽及線上平台示範賽。

主辦單位為因應自駕車時代來臨，運用程式撰寫自走車系統之馬達驅動控制、避障與循跡規劃及感測器部分與驅動部分，可讓學生提早了解自動化控制運作原理，同時藉由競賽過程，將機電整合與智慧型機器人教育理論與實作結合。

PTWA （Program the World Association，愛自造者學習協會）自2018年起偕同公益平台文化基金會及和碩聯合科技，與長期深耕花蓮南區科技教育的玉里國中-自造教育與科技中心共同舉辦全國自走車大賽以來，今年已邁入第三屆，自花蓮首創辦理第一屆全國賽開始，便成功帶動花東地區師生對於科技領域探索的熱潮，更創下了全台近百支隊伍、超過200名師生參賽的亮眼數據，隔年移師台東縣辦理也呈現參賽人數正成長的佳績。今年再度由花蓮縣主辦，近年科技教育推動成效卓越的環境下，可預期此次競賽將再創風潮！

108年度課綱強調「做」、「用」、「想」的精神，競賽以設計一個簡單、具趣味性且又不侷限參與對象的競賽主題，藉由競賽過程的設計與製作，促進參賽者的創意與技術設計能力，並達到寓教於樂的目的。更呼應AI時代的來臨，接軌未來具備的條件無疑首重程式語言、運算思維及大數據分析能力，這也是花蓮縣推動智慧教育的核心理念。

「我更相信給孩子一根槓桿，他就能舉起地球。」縣長徐榛蔚表示，花蓮智慧教育領先全國推動100%程式教育，孩子們都培養出自學力、創造力和問題解決能力，競爭力滿滿，相信花蓮持續推動科技教育之下，一定可以翻轉花蓮未來。花蓮於109年科技競賽征戰全國，都獲得全國第一佳績，花蓮孩子真的超級棒！1月30日歡迎大家來欣賞玉里的好、花蓮的美以及感受智慧教育薰陶的幸福城市風貌，打造專屬花蓮的「慢·精品」。

玉里國中校長余采玲指出，花蓮的小朋友是一群熱愛自造的孩子，特別在南區教學資源不足的情況下，反而激發他們喜歡思考問題、解決問題、動手創作的學習態度；為了此次競賽，在密集集訓之餘，更利用假日聚在一起討論，修正並解決問題，體現了開源教育共創共好的核心價值，今年全國賽也讓學生在學習自走車結構及程控原理的過程中，提供了一個與來自全國各地好手切磋較勁的舞台，期待教學相長的同時，也能持續精進自身的能力。

►腦公！你不可以賴帳喔