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【2021 CES】居家清潔、消毒機器人　打造更安全舒適的居家環境

記者蔡惠如／綜合報導

2021年的美國消費性電子展（CES）即將落幕，針對居家領域，各家發表的機器人永遠是讓人期待的一款領域，三星（Samsung）發表新一代掃地機器人，以精細的偵測技術改善使用者每次啟動，就必須移除地面雜物的窘境，LG與Ubtech則推出自動消毒機器人，以協助我們面對之後的病毒威脅。

▲2021 CES機器人。（圖／翻攝各品牌官網）

▲2021 CES最新的機器人科技，此圖為三星Bot Handy。（圖／翻攝各品牌官網，以下同）

南韓品牌三星在展中發表3款居家機器人，包括Bot Care個人助理、JetBot AI Plus機器人吸塵器和Bot Handy機器人，三星在發表會表示，針對機器人領域，一般人已相當熟悉的用手在手機上滑動的操控方式，將會更延伸到「用說的」，可以與使用者交談並理解其意義的機器人，是該品牌所要實現的科技趨勢。

在發表的3款機器人中，JetBot AI Plus將是最快面市的產品之一，它是新一代的掃地機器人，主打更精細的辨識功能，能夠偵測與分辨更多物體，這意味我們在開啟掃地機器人之前，不需要移動地面上散落的玩具、電燈電線或延長線，甚至要移開細椅角的家具，它號稱可識別一百多萬個家用物品，並輕鬆地避開，成為真正便利的懶人家電。而JetBot AI Plus搭在的攝像頭將能更全面地進行掃描，意味著也能兼具監控功能。

▲2021 CES機器人。（圖／翻攝各品牌官網）

▲2021 CES機器人。（圖／翻攝各品牌官網）

Bot Handy則是另一個更精細的居家機器人，擁有的機械手臂可以進行更加細微的動作，讓我們未來擁有機器人管家的夢想更進一步，它的動作可將碗盤正確的放入洗碗機內，或是為使用者倒一杯酒。

▲2021 CES機器人。（圖／翻攝各品牌官網）

▲2021 CES機器人。（圖／翻攝各品牌官網）

而Bot Care個人助理則在去年與前年的CES展中亮過相，雖然它的外型一直在改變，但使用的方向則是相同，它會偵測使用者的生物狀態，提供相關建議或進行後續處理，提醒主人吃藥與連結搜尋更健康的資訊播放等。

▲2021 CES機器人。（圖／翻攝各品牌官網）

▲（左）Bot Care個人助理；（右）Bot Handy居家機器人。

另一南韓品牌LG也在展中發表消毒機器人Cloi UV-C，這款在居家使用的機器人可透過殺菌光線，讓居家內的細菌被清除，當然也能適用在公共場所中，與另一款由Ubtech開發的消毒機器人Adibot概念相同，該機器人是專門為小型企業和學校的房間使用UVC燈消毒。

▲LG Cloi UV-C機器人（圖／翻攝品牌官網）

▲LG Cloi UV-C機器人。

▲2021 CES機器人。（圖／翻攝各品牌官網）

▲Ubtech消毒機器人Adibot。

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