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花蓮警執行雪季勤務秘密武器　「產婦專用衞生棉」超好用

▲員警購買衛生棉會選擇「產婦」專用之衛生棉，又大又厚CP值高。（圖／新城分局提供，下同）

員警購買衛生棉會選擇「產婦」專用之衛生棉，又大又厚CP值高。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

寒流一波波，合歡山積雪未溶。花蓮縣警察局新城分局合歡派出所，主要負責轄區長達35公里山路，包括降雪熱點松雪樓、克難關、小風口等地，平時由5名員警輪值，雪季勤務起跑後，縣警局動員上百警力進駐高山，每人每梯次4天3夜，必須和凜冽低溫搏鬥，維持合歡山的交通順暢及民眾服務案件。長期在寒冷的高山服勤，合歡派出所承接警察前輩、登山達人的經驗教誨，轉化出一種另類的抗寒裝備，那就是女生的私密好朋友「衛生棉」。

▲員警購買衛生棉會選擇「產婦」專用之衛生棉，又大又厚CP值高。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼根據前輩的智慧傳承，在毛襪下與雨鞋底層中間夾墊一層衛生棉，不僅可以保暖，也可阻擋腳踏冰雪傳來的冰冷。

因為長時間在雪地中執勤，合歡派出所員警除了毛帽、手套、毛襪、圍巾、GORE-TEX雨衣、雨褲、雨鞋等，另外也預備了雖搞笑但非常實用的禦寒聖品「衛生棉」，根據前輩留下來的智慧傳承，就是在毛襪下與雨鞋底層中間夾墊一層衛生棉，這樣不僅可以保暖，也可阻擋從雨鞋下腳踏冰雪傳來的陣陣冰冷，這種禦寒秘訣在合歡所員警間已行之有年，也會秘傳給前來支援雪季勤務的平地員警，絕招不藏私，造福所有員警。

▲員警購買衛生棉會選擇「產婦」專用之衛生棉，又大又厚CP值高。（圖／新城分局提供，下同）

合歡所員警在購買衛生棉還有一種訣竅，那就是會選擇「產婦」專用之衛生棉，有睡眠量多時用、吸收量特強、安全防漏、又大又厚等高CP值特點，特受合歡所5名老警察所青睞，舉凡各式衛生棉廣告「溫柔的力量」、「水一樣的柔軟，太陽般的溫暖」、「最簡單的歸屬，最貼心的呵護」用在頂著寒風酷寒執勤的男警身上，一點也不違和。

▲員警購買衛生棉會選擇「產婦」專用之衛生棉，又大又厚CP值高。（圖／新城分局提供，下同）

員警雨鞋裡墊上一層厚厚衛生棉快樂出勤。

合歡所所長林福長指出，花蓮縣警察局局長蔡丁賢非常照顧合歡派出所了，不僅給予合歡所員警最好的福利，也只賦予「顧好山上遊客安全」的無壓力任務，就連合歡所要求之額外救援工具絞盤、拖吊繩、三角扶梯、氧氣罐等地區特性工具，局長蔡丁賢也指示後勤科全力支持購足送達，所以像衛生棉這種私密的小東西，合歡所員警自己依需要購買即可。

不僅如此，除了員警執行雪地勤務時需要用到衛生棉之外，有時來到合歡山旅遊之女性遊客生理期突然來到，因而陷入沒有貼身好朋友相助之窘境時，合歡所也總能適時送上衛生棉而解困，加上合歡所5名老警察緊急救難、修車、煮炊等18般武藝樣樣精通，最重要的是擁有一顆誠摯相助的熱心，讓合歡所成為合歡山上的「便利商店」。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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