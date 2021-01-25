桃園市公車每日間隔6到8小時消毒　民眾可安心搭乘

▲桃園市公車每日間隔6-8小時消毒。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應中央流行疫情指揮中心啟動部桃專案，桃園市社區防疫也同步再提升，並展開系列超強防疫對策，市府交通局表示，為確保民眾乘車安全，展開加強大眾運輸工具防疫行動任務，自即日起桃園市公車每日間隔6-8小時，進行消毒作業，交通局也將不定期稽查，請民眾安心搭乘。

▲消毒項目包含公車車內之手把、座椅等民眾經常接觸的地方。（圖／交通局提供）



交通局長劉慶豐25日說，大眾運具車廂內屬密閉空間，為避免感染風險，已要求桃園市各公車、計程車等大眾運具與運輸場站持續落實駕駛員、站務員勤前量測體溫並配戴口罩執勤，且針對桃園市公車及免費公車等每日間隔6-8小時即以二氧化氯、酒精進行清潔消毒，消毒項目包含公車車內之手把、座椅、刷卡機等民眾經常接觸的地方。

另外，交通局將不定期前往各大眾運具場站，稽查各業者防疫準備工作，也請民眾乘車時全程配戴口罩，並儘量不要交談。民眾若有發燒或呼吸道疾病等症狀，以及屬於居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間者，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫請電洽桃園市府衛生局協助(電話0800-033335)，請勿搭乘大眾運輸工具，以降低疫情擴散風險。

民眾若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，可裁罰新台幣3000元以上1.5萬元以下罰鍰，敬請市民朋友多加配合政府防疫措施。

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