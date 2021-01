中印2021首爆流血衝突！士兵亂鬥釀24傷　印媒：解放軍試圖入侵

▲2020年中印雙方爆發嚴重衝突,當時印度軍人持槍駐守中印邊界。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

中印邊界去年爆發有史以來最嚴重衝突後,暫時處於對峙狀態。根據法新社25日的最新報導稱,中印軍隊於上周再度爆發流血衝突,共有20名解放軍與4名印度士兵受傷。中國方面,目前則尚未對此作出回應。

綜合Times Now新聞台與印度當地媒體25日報導,消息人士指出,中國解放軍3天前試圖入侵邊界,與印度軍隊再度爆發新衝突,雖然過程中並無使用武器,但雙方都有人掛彩,共有20名解放軍與4名印度士兵受傷,目前局勢已獲得控制。

▲中印紛爭未平,解放軍在西部戰區高原演練。(圖/翻攝中新社)

報導指出,此次中印雙方衝突引爆位置是在印度北部錫金邦(Sikkim)的納庫拉地區(Naku La),據了解,錫金北臨中國、東面與不丹接壤、西邊是尼泊爾,與極具主權爭議的拉達克地區(Ladakh)東部實際控制線相距數千公里,2020年4到5月拉達克事態嚴峻之際,納庫拉地區也曾發生過一次衝突事件。

根據俄羅斯衛星通訊社指出,中國與印度數月以來一直努力討論,希望解決邊境僵局,兩國軍隊最高指揮官24日舉行了長達15小時的第九次談判會議,據悉,此次談判仍未達成任何共識。另外,針對最新衝突,中國方面目前並未作出任何回應。

