5000公尺高原上玩格鬥天王　解放軍邊境上有座「娛樂帳篷」

▲中印邊境上的解放軍娛樂帳篷內有各式遊戲機。（圖／翻攝央視軍事）

記者魏有德／綜合報導

海拔5000公尺、零下30度的新疆喀喇崑崙高原上，駐守邊境的解放軍某連隊有一頂鮮為人知的「娛樂帳篷」。《央視軍事》報導，這座帳篷裡，配備了好幾台遊戲廳常見的街機，「士兵可以在訓練結束後，和戰友切磋一下自己的連招和各種騷操作了。」

▲解放軍訓練結束後，在帳篷內切磋遊戲技術。（圖／翻攝南疆強軍號微博）

據悉，這座帳篷裡的街機遊戲，都是80、90年代的經典之作，包括快打旋風、格鬥天王等。此外，還有投籃機、賽車模擬機，最誇張的是，居然還有台跳舞機，可供女性士官兵休閒娛樂。不過，看似輕鬆的氛圍下，背後的意義卻令人深思。

▲解放軍訓練結束後，在帳篷內切磋遊戲技術。（圖／翻攝央視軍事）

報導稱，戍守邊疆的士兵經年累月面對渺無人煙的大地，還得克服自然環境中的惡劣狀況，同時，日常生活中的各種不便和艱苦的訓練，使得精神上的壓力異於常人。因此，維持一定程度的娛樂生活，對官兵的精神狀態格外重要。

解放軍此前也使用過《戰地2》《CS反恐精英》等第一人稱射擊遊戲進行訓練，南京軍區在2011年還曾和遊戲開發商合作推出「中國首款軍事遊戲」《光榮使命》，讓官兵能在放鬆之餘，將遊戲結合訓練。