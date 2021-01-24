　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者：台灣新安全觀走向　強化防衛能力成為「海上以色列」

▲▼民進黨舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會。（圖／民進黨提供）

記者蕭羽耘／綜合報導

共機今年不斷擾台，兩岸軍事情況緊張。淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲24日指出，從中共在西南空域軍事行動本質，以及美國國務院的新聞稿，可以看出未來「新安全觀」的可能走向。台灣要強化自己的防衛能力，成為「海上以色列」，包括投入不對稱戰力、調整國防預算。

民進黨舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，立委羅致政、民進黨副秘書長林飛帆、遠景基金會執行長賴怡忠、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、蘇紫雲等人皆與會。

共軍近日加大擾台動作，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，國務院24日首次發聲明挺台，要求北京停止對台軍事、外交和經濟施壓。

美國國務院新任發言人普萊斯（Ned Price）在美東時間23日發布新聞稿，關注大陸對台施壓行為，表示美國注意到並關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰居。美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。

對此，蘇紫雲提出，在美中結構轉變之際，台灣須成為「海上以色列」。他說明，在中國、美國立場由戰略夥伴轉變成戰略威脅之際，不論是台美日科技三角抑或戰略中美台關係中的小兩岸及大兩岸的關係，印太地區將進入新安全觀的狀態 。

至於國務院最新聲明，蘇紫雲表示，反應出美對中立場不再是抽象的指標，更代表美國對中國近年來灰色地帶手段不再容忍，並將與台灣在印太地區內地位建立直接的連動關係。

他認為，台灣自身戰略安全不但是國內重要的兩岸議題，更將影響到區域安全及穩定。而在此情勢下，最重要就是培養並強健防禦能力，也需要有效調整國防預算，成為「海上以色列 」，證明並非free rider，進而提高盟邦對台灣的信心，將可在總體戰略態勢形成建設性的正面發展。

ET快訊
苗栗女酒駕撞等紅燈騎士　他遭拖行10公尺慘死影片曝光
12A本是綠區！他分析案889病源「至今最恐怖」：這邊連不起
女逛好市多拆3盒櫻桃狂戳翻攪　畫面曝光網全怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馮世寬自爆交過100個女友！大秀6塊肌　聽完女童這句話不敢結婚

學者：台灣新安全觀走向　強化防衛能力成為「海上以色列」

「爭取日台友好」日本防衛副大臣分享蔡英文影片　他曾籲拜登挺台

駐美代表處1人員確診…3接觸者隔離　領務大廳持續開放

反萊豬公投連署逾22萬份　江啟臣號召民眾站出來「對抗大總統」

賴士葆轟蔡英文「失能總統」：部桃疫情擴大只關心黃捷

江宜樺：台灣看川普有點天真　未提復交、重返聯合國

林飛帆：看到邱淑媞發言　慶幸現在不是國民黨執政

陳水扁喊話「防疫一條心」：病毒不認顏色

國民黨：歡迎美方表態支持符合台灣利益的兩岸方案

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

馮世寬自爆交過100個女友！大秀6塊肌　聽完女童這句話不敢結婚

學者：台灣新安全觀走向　強化防衛能力成為「海上以色列」

「爭取日台友好」日本防衛副大臣分享蔡英文影片　他曾籲拜登挺台

駐美代表處1人員確診…3接觸者隔離　領務大廳持續開放

反萊豬公投連署逾22萬份　江啟臣號召民眾站出來「對抗大總統」

賴士葆轟蔡英文「失能總統」：部桃疫情擴大只關心黃捷

江宜樺：台灣看川普有點天真　未提復交、重返聯合國

林飛帆：看到邱淑媞發言　慶幸現在不是國民黨執政

陳水扁喊話「防疫一條心」：病毒不認顏色

國民黨：歡迎美方表態支持符合台灣利益的兩岸方案

超大片雞排皮薄肉厚！高雄樹德家商旁炸雞攤　雞皮外酥內嫩不油膩

富邦悍將4洋投等簽證程序　最快1月底來台

跨病房感染「全大樓列紅區」！專家曝病毒來源：進到社區就難搞了

她榨乾「失智症客戶」狂盜520萬！爽辦婚禮、買名牌　下場慘了

吳宗憲「女婿可傳訊拜年」見面要給紅包　Sandy：這麼排斥！

山東金礦爆炸21人受困礦井　逃生通道提前打通11人獲救

從入住玩到退房！苗栗5星級豪華露營　狂拍浪漫水管屋、彩攝森林

佛門不清淨！陸尼姑夥同和尚殺人棄屍　逃亡21年被逮

婚宴尾聲爆衝突「賓客打群架」4人傷　超慘新郎！大喜之日進警局

羅傑斯自爆回鍋兄弟？劉志威：現階段4洋投為主

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

板橋男3樓狠摔瑪爾濟斯、柴犬！下場曝光了

綠營稱睽違42年美總統就職受邀　趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

韓國瑜暫無意參選黨公職

罷韓四君子撐黃捷廣告　韓國瑜心腹曝決戰點

邱淑媞臉書關閉留言功能　網：刪留言不累嗎？

美麗島民調／蘇貞昌滿意度52%　蔡英文信任度59.6%

柯文哲要指揮中心公布確診個案高密度足跡區

共機一早又來！空軍六度廣播驅離 　1月累計擾我空域23天

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

賴士葆轟蔡英文「失能總統」：部桃疫情擴大只關心黃捷

柯文哲籲：傳簡訊向桃園人加油

國軍避桃令　傳確診女護理師家人疑陸軍少校

邱淑媞反擊網友：陳時中要大家帶酒精已透露社區傳播剩一步之遙

林飛帆：地方支持黃捷應讓好議員留下　罷免理由很荒謬

更多熱門

相關新聞

江宜樺：台灣看川普有點天真　未提復交、重返聯合國

江宜樺：台灣看川普有點天真　未提復交、重返聯合國

台美關係近期有重大突破，前總統川普政府，甚至取消台美交往限制。不過行政院前院長江宜樺就指出，台灣看待美國善意有點天真，容易被騙。如果美國沒認真考慮，恢復台美邦交、結盟對抗中共，或連署讓我國重返聯合國，就看得出來什麼是真心、什麼是假意。

羅致政：拜登政府挺台有延續性

羅致政：拜登政府挺台有延續性

賴瑞金病逝　情史與節目一樣精彩

賴瑞金病逝　情史與節目一樣精彩

雲海環繞台灣！日太空人空拍美照瘋傳

雲海環繞台灣！日太空人空拍美照瘋傳

川普卸任活動曝光　前進佛州揮桿

川普卸任活動曝光　前進佛州揮桿

關鍵字：

台灣美國中國以色列

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

《玩很大》未播先道歉！

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

快訊／又有本土？陳時中連9天親上火線

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面