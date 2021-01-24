學者：台灣新安全觀走向　強化防衛能力成為「海上以色列」

▲民進黨舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會。（圖／民進黨提供）

記者蕭羽耘／綜合報導

共機今年不斷擾台，兩岸軍事情況緊張。淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲24日指出，從中共在西南空域軍事行動本質，以及美國國務院的新聞稿，可以看出未來「新安全觀」的可能走向。台灣要強化自己的防衛能力，成為「海上以色列」，包括投入不對稱戰力、調整國防預算。

民進黨舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，立委羅致政、民進黨副秘書長林飛帆、遠景基金會執行長賴怡忠、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、蘇紫雲等人皆與會。

共軍近日加大擾台動作，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，國務院24日首次發聲明挺台，要求北京停止對台軍事、外交和經濟施壓。

美國國務院新任發言人普萊斯（Ned Price）在美東時間23日發布新聞稿，關注大陸對台施壓行為，表示美國注意到並關切中國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰居。美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。

對此，蘇紫雲提出，在美中結構轉變之際，台灣須成為「海上以色列」。他說明，在中國、美國立場由戰略夥伴轉變成戰略威脅之際，不論是台美日科技三角抑或戰略中美台關係中的小兩岸及大兩岸的關係，印太地區將進入新安全觀的狀態 。

至於國務院最新聲明，蘇紫雲表示，反應出美對中立場不再是抽象的指標，更代表美國對中國近年來灰色地帶手段不再容忍，並將與台灣在印太地區內地位建立直接的連動關係。

他認為，台灣自身戰略安全不但是國內重要的兩岸議題，更將影響到區域安全及穩定。而在此情勢下，最重要就是培養並強健防禦能力，也需要有效調整國防預算，成為「海上以色列 」，證明並非free rider，進而提高盟邦對台灣的信心，將可在總體戰略態勢形成建設性的正面發展。