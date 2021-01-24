確診患者偽造檢測書企圖入境　陸駐紐約總領館爆亂象

▲中國駐紐約總領事館爆料，有確診患者造假檢測書企圖入境。（圖／翻攝中國駐紐約總領事館）

記者曾俊豪／綜合報導

中國駐紐約總領事館23日發布公告，表示在入境查核工作中發現，有個別人員未如實申報個人檢測情況，甚至明知自己檢測結果呈陽性，卻故意偽造檢測報告，企圖蒙混過關。公告呼籲相關人士如實檢測、如實申報、切勿造假。

美國總統拜登日前表示，下個月美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數可能會超過50萬，相較之下，儘管中國大陸吉林省、河北省、北京市等多地爆出疫情，「回到中國」無疑成為許多當地華人的選擇。

中國駐紐約總領事館在公告中談及近期入境審批工作，公告提到，自駐美使館公佈赴華人員進行核酸、血清抗體檢測有關通知以來，絕大部分人員能夠按要求如實檢測、如實申報並加強自我防護。

不過，駐紐約總領館在過程中仍發現，有個別人員未如實申報個人檢測情況，甚至明知自己檢測結果呈陽性，卻故意偽造檢測報告，企圖蒙混過關。

公告指出，上述做法公然違反有關防疫法規，違背社會公德，嚴重威脅同航班其他人員的健康安全，「駐紐約總領館再次提醒確有必要赴華人員，務必如實檢測、如實申報、切勿造假。」

公告強調，總領館將加大向指定檢測機構進行核查的力度，只要發現存在未如實檢測、未如實申報甚至弄虛作假的情況，將拒發或取消有關健康碼。當事人將承擔由此造成的無法乘機等一切後果及相應法律責任。

▲入境大陸須持核酸檢測陰性證明。（示意圖／路透）