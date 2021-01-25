　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

部桃感染狀況曝…他不驚慌　沈富雄：5千人隔離「勞民傷財白做工」

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

部桃醫院感染擴大，指揮中心24日宣布匡列接觸者達5000人，即日起進行居家隔離。對此，民進黨前立委沈富雄表示，5000人的居家隔離是一場非同小可的勞民傷財白做工，目前看來感染者皆為「家庭群聚感染」，社區感染尚無一人，因此對這波部桃疫情相對「不驚慌、不悲觀」。

沈富雄25日透過臉書指出，將5000人居家隔離是一件非同小可、 令人震驚的大事，多少家庭的日常生活將失序或斷鍊，如果嚴格執行「一人一戶」，則全家14天的旅館費用起碼三萬元起跳，這是一場天外飛來的無妄之災。更重要的是，這個擴大後的防火牆內，恐怕可能逮到的現行犯寥寥可數，難怪有人直呼，「都這麼多天了，如果染疫都傳給家人了！」常民的智慧不能小看。

沈富雄提到，衛福部長陳時中先前十分排斥「全面快篩」，以「偽陰、偽陽」搪塞，但最近也不說了，昨天也說對全篩已經來不及了，這讓他質疑，為何費時不到1-2天的快篩會比落實居家隔離沒有效率？邏輯有點不通。

不過，沈富雄也反對盲目的全國性或全市性的全面性快篩，因為它的效果無異海底撈針，而且現行犯的身分每日更替，捉龜走鱉，徒勞無功；他表示全國性的血液抗體檢測遲早要做，一年後全國隨機取樣10000人做一次，可做此波疫情的學術研究，但為了對應部桃的疫情，全面血液普篩抗體是派不上用場的。

面對這波部桃疫情，沈富雄說「不驚慌、不悲觀」，它潛伏期短，傳播速度快，確診數少，而且沒有重症患者，迄今已傳播四代，人數分別為1、4、4、6，確診人數15人中9人為院內感染，其餘6人嚴格來說實為家庭群聚感染，名符其實的社區感染尚無一人；且一週前他曾預測此波確診總人數不會超過25人，「今天，我仍作如是觀。」

其他人也看了這些新聞...

► 居家隔離5千人　蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰 
► 5000人緊急居家隔離　侯友宜估：新北有500人
► 黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」

振興一下我們的美麗

ET快訊
案889、890足跡公布！　去過全聯、大湳市場
快訊／指揮中心擴大回溯撥出578通電話　30人還未聯繫上
LIVE／部桃2周15例隔離5000人　陳時中說明
3女8男摩鐵激戰！21歲女大生進房通殺　他帶女友觀戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

部桃感染狀況曝…他不驚慌　沈富雄：5千人隔離「勞民傷財白做工」

和平封院誰決策？　18年前「最速件」公文曝...是他下令的

陳時中稱「小縫隙」成5千人被隔離　陳學聖估：恐不只桃園有機率

快訊／中央匡列居家隔離5千人　侯友宜接獲通知「30人在新北市」

黃珊珊：北市若出現1例本土　可能暫緩、取消地方活動

「不希望5000人造成社區感染」　侯友宜啟動6大措施嚴防新北

「國防部避桃令是正確的」　吳斯懷：蔡政府一再將問題轉移成政黨鬥爭

「不要弄得太恐慌！」　黃珊珊：桃園不是每個人都有問題

侯友宜：寒假營隊控制50人以下　防疫若沒辦法做好就停辦

美中軍機一起來！共機「雙機編隊」擾台　美機通過巴士海峽

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

日達人教做羊毛氈「天竺鼠車車」 還原4角色致敬原作！網讚超精細

部桃感染狀況曝…他不驚慌　沈富雄：5千人隔離「勞民傷財白做工」

和平封院誰決策？　18年前「最速件」公文曝...是他下令的

陳時中稱「小縫隙」成5千人被隔離　陳學聖估：恐不只桃園有機率

快訊／中央匡列居家隔離5千人　侯友宜接獲通知「30人在新北市」

黃珊珊：北市若出現1例本土　可能暫緩、取消地方活動

「不希望5000人造成社區感染」　侯友宜啟動6大措施嚴防新北

「國防部避桃令是正確的」　吳斯懷：蔡政府一再將問題轉移成政黨鬥爭

「不要弄得太恐慌！」　黃珊珊：桃園不是每個人都有問題

侯友宜：寒假營隊控制50人以下　防疫若沒辦法做好就停辦

美中軍機一起來！共機「雙機編隊」擾台　美機通過巴士海峽

王令麟邀東森直消皇冠級經銷商參與自然美產學高峰會　經銷商：挑戰60億信心倍增！

社區綠化環境超美！屋主心動付頭款…入住才知「隔壁是福地」

4大QA一次看！居家隔離措施民眾搞不懂　1922專線一夜接1萬通電話

潭子潭興路路基下陷危及安全　楊瓊瓔爭取上千萬經費盡速鋪平

侯昌明血糖飆高「糖尿病邊緣」侯賽蕾嚴格把關：剩7年一起旅遊

快訊／曾去八德區大湳市場、全聯！　案889、890詳細足跡曝光

1922專線被打爆！人力急增至213人　接了1.2萬多通

蔡瑞雪：呼吸不舒服⋯　公路遇車禍「傳出嚴重燒焦味」

快訊／指揮中心擴大回溯撥出578通電話　30人還未聯繫上！

陳志強「自然捲」回歸！　林萱瑜一看笑問：去當驅魔人？

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

政治熱門新聞

和平封院誰決策？　18年前「最速件」公文曝

部桃擴大隔離5千人　侯友宜：估新北有4、500人被匡列

快訊／侯友宜下令：新北54家醫院即日禁止探病、陪病限1人

居家隔離5千人　蔡英文：請全體國民配合度過疫情挑戰

快訊／黃珊珊：部桃轉出病患、陪病「逾40位在北市」　

「台灣射殺吹哨者」　邱淑媞哽咽：好可怕！民主之恥！

部桃5000人要隔離　北市：待中央匡列名單

隔離5千人　黃珊珊：今起進入警戒期

5千人居家隔離　蘇貞昌：盡速完成擴大防護網

部桃疫情擴大5千人隔離　100間防疫旅館供中央調度

全院列紅區不封院　羅友志：賭上的是天佑台灣

部桃感染狀況曝　沈富雄：隔離「勞民傷財白做工」

陳時中稱去年打疫苗「也沒防護力」　孫大千：卸責

新北：已通知30人即刻啟動居家隔離

更多熱門

相關新聞

「小縫隙」成5千人被隔離　陳學聖估：恐不只桃園有機率

「小縫隙」成5千人被隔離　陳學聖估：恐不只桃園有機率

部桃院內感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日緊急宣布匡列接觸者達5000人，即起開始居家隔離。對此，國民黨前立委陳學聖表示，指揮官陳時中所說的部桃防火牆「小縫隙」，瞬間變成桃園5000多人要居家隔離，目前看來疫情是有「漏口」的，並非只有桃園有發生機率。

前台大醫列「1採陰不能安心」2理由

前台大醫列「1採陰不能安心」2理由

王必勝曝部桃染疫醫護最新狀況

王必勝曝部桃染疫醫護最新狀況

陳時中遭疑警覺心不夠　游淑慧：勿營造「天下太平」

陳時中遭疑警覺心不夠　游淑慧：勿營造「天下太平」

阿信暖心挺前線留言吸1.6萬讚！　醫護粉淚謝

阿信暖心挺前線留言吸1.6萬讚！　醫護粉淚謝

關鍵字：

沈富雄部桃疫情部桃群聚部桃感染陳時中

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

《玩很大》未播先道歉！

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面