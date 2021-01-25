部桃感染狀況曝…他不驚慌　沈富雄：5千人隔離「勞民傷財白做工」

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

部桃醫院感染擴大，指揮中心24日宣布匡列接觸者達5000人，即日起進行居家隔離。對此，民進黨前立委沈富雄表示，5000人的居家隔離是一場非同小可的勞民傷財白做工，目前看來感染者皆為「家庭群聚感染」，社區感染尚無一人，因此對這波部桃疫情相對「不驚慌、不悲觀」。

沈富雄25日透過臉書指出，將5000人居家隔離是一件非同小可、 令人震驚的大事，多少家庭的日常生活將失序或斷鍊，如果嚴格執行「一人一戶」，則全家14天的旅館費用起碼三萬元起跳，這是一場天外飛來的無妄之災。更重要的是，這個擴大後的防火牆內，恐怕可能逮到的現行犯寥寥可數，難怪有人直呼，「都這麼多天了，如果染疫都傳給家人了！」常民的智慧不能小看。

沈富雄提到，衛福部長陳時中先前十分排斥「全面快篩」，以「偽陰、偽陽」搪塞，但最近也不說了，昨天也說對全篩已經來不及了，這讓他質疑，為何費時不到1-2天的快篩會比落實居家隔離沒有效率？邏輯有點不通。

不過，沈富雄也反對盲目的全國性或全市性的全面性快篩，因為它的效果無異海底撈針，而且現行犯的身分每日更替，捉龜走鱉，徒勞無功；他表示全國性的血液抗體檢測遲早要做，一年後全國隨機取樣10000人做一次，可做此波疫情的學術研究，但為了對應部桃的疫情，全面血液普篩抗體是派不上用場的。

面對這波部桃疫情，沈富雄說「不驚慌、不悲觀」，它潛伏期短，傳播速度快，確診數少，而且沒有重症患者，迄今已傳播四代，人數分別為1、4、4、6，確診人數15人中9人為院內感染，其餘6人嚴格來說實為家庭群聚感染，名符其實的社區感染尚無一人；且一週前他曾預測此波確診總人數不會超過25人，「今天，我仍作如是觀。」

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