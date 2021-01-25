陳時中稱「小縫隙」成5千人被隔離　陳學聖估：恐不只桃園有機率

▲陳時中指揮官。（資料照／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／台北報導

部桃院內感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日緊急宣布匡列接觸者達5000人，即起開始居家隔離。對此，國民黨前立委陳學聖表示，指揮官陳時中所說的部桃防火牆「小縫隙」，瞬間變成桃園5000多人要居家隔離，且目前看來疫情是有「漏口」的，並非只有桃園有發生機率。

陳學聖25日透過臉書指出，1月19日就曾提醒桃市府能透過民政、衛福體系，清楚讓民眾瞭解未來可依循的途徑，以安人民忐忑的心。只可惜後來防疫就落入「禁桃令」、「避桃令」的論戰，社區感染議題就被忽略過去。但是地方上始終熱議中，誰家有人之前住過部桃，誰去照顧、探視過，大家都在關心，可是也沒人接到政府部門通知要作什麼防護措施，所有的生活都如日常，逛市場、聚餐、旅遊，沒少過一項。

然而，指揮中心臨時宣布有5000多人突然被要求居家隔離，特別是和患者、同住者、照顧者前段時間有互動的，陳學聖說，這時宣布隔離措施令民眾格外緊張，若家中有人發燒、咳嗽，就會多了許多聯想和憂慮，而且已過了這麼多天，才開始居家隔離，才開始消毒，沒人知道到底有沒有效果，但即使是亡羊補牢，現在這也是要做的。

對於部桃感染疫情擴大，陳學聖直言「陳時中口中的部桃防火牆『小縫隙』，瞬間變成桃園5000多人要居家隔離，這對桃園是多麼大的震驚與衝擊。」

陳學聖強調，全民的防護意識要開始繃緊了，這次部桃的破口，「讓我們看到許多過去朗朗上口的超前佈署，許多的推演，仍是有漏口的，而且看來不是只有桃園有發生機率」，這回大家真的要認真看待了！

陳時中24日間宣布，遭匡列5000名相關接觸者，即刻起請勿外出，等候通知，自昨晚6時起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。

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