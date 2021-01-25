陳時中遭疑警覺心不夠　游淑慧：勿營造「天下太平」的防疫心態

▲陳時中。（資料照／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／台北報導

部桃院內爆發感染擴大！衛福部長陳時中24日緊急開記者會坦承「事態緊急」，並宣布匡列接觸陳時中只想「大事化小」，待疫情告一段落後，必須要徹底調查和事實公布，讓其他醫療院所未來也有所警惕。

游淑慧指出，陳時中於1月13日的記者會中表示，部桃與2位確診者接觸共有464人，目前全已經檢測皆為陰性「不幸中的大幸」，院內並無感染疑慮，且無封院之必要；但是，陳時中接著又在17日表示，院內無感染疑慮，且無封院之必要。

一直到1月24日，陳時中開記者會表示，擴大匡列接觸者達5000人進行大隔離，並坦言，由於事態緊急，目前已經「沒時間等到那時候了」。

游淑慧表示，這十天疫情發展心驚膽跳。陳時中先說是染疫護理師警覺性不夠，現又承認部桃感染匡列決策範圍不夠大，她質疑，到底誰的警覺心不夠？誰一開始想大事化小？陳時中？部桃醫院？染疫醫護？

游淑慧說，從去年到現在，台灣各大醫療院收治的新冠經驗也有八百多例，但從來沒有發生像部桃這麼嚴重院內感染，這代表台灣醫療院所的SOP是明確且有效，只是看「有沒有照做而已」。

針對「衛生福利部桃園醫院」爆發院內感染，游淑慧質疑，這是衛福部「直接隸屬」的醫院，怎麼反而是它 ，在台灣守住疫情一年後，才燒出這樣一把火？到底出了什麼問題？而陳時中卻在第一時間，只想「大事化小」， 強調不幸中的大幸，沒有院內感染的疑慮。

游淑慧強調，勿有「大事化小」，營造「天下太平」的防疫心態。醫護人員當然很辛苦，所以若是少數人疏忽，或者管理者官僚心態，導致疫情破口，最終還是變成醫護人員要承受更大的風險與壓力；待疫情告一段落後，部桃疫情破口的原因必須要徹底調查和事實公布，讓其他醫療院所未來也有所警惕。

中央流行疫情指揮中心昨晚間緊急宣布擴大回溯部立桃園醫院相關接觸者，包括「出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者」，全數列入居家隔離至出院後14天，已超過14天者，要進行7天自主健康管理，完成後採檢，初估會有5000人。指揮中心也將在25日下午2點再度召開記者會說明匡列進度。

陳時中昨晚間表示，有關上述醫院相關接觸者，即刻起請勿外出，等候通知，自昨晚6時起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。

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