熊大迷搶收！麥當勞打造超療癒「限量熊大禮盒」　開賣時間先筆記

▲麥當勞攜手LINE FRIENDS推「熊大雙層帆布包」「熊大摺疊手提袋」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

熊大迷必須搶收！繼去年找來美樂蒂、Hello Kitty、小小兵聯手推出超萌的萬用置物籃後，人氣速食品牌「麥當勞」又宣布攜手超療癒的「LINE FRIENDS」，打造「開春熊有禮」限量熊大禮盒一共2款，全台限量6萬5000組，1月27日上午11時首波正式開賣，2月3日第二波登場，通通超欠收。

▲帆布袋上有卡哇伊的熊大。

麥當勞找來可愛的熊大推出限量熊大禮盒，一共有「熊大雙層帆布包」及「熊大摺疊手提袋」2款造型，還提供質感包裝盒，想拿來送禮或是自己收藏也適合，其中，1月27日上午11時準時開賣「熊大雙層帆布包」，帆布包上有著超卡哇伊熊大，並結合雙層口袋設計，提供大容量的收納功能，前方可以放手機、票卡等小物，而後方則能塞錢包、化妝包等用品，可愛又實用。

▲手提袋可以收納成熊大造型可愛破表。

另一款「熊大摺疊手提袋」於2月3日上午11時接棒登場，毛茸茸的熊大一翻身就變成大容量的輕便手提袋，尤其收納後的熊大造型小巧可愛，不僅能掛在包包上成為裝飾，還能解決外出不小心帶購物袋的窘境，實用度破表，2款熊大禮盒全台只有6萬5千組，於麥當勞門市內購買任何套餐加價369元，或單買399元即可擁有，鐵粉快筆記時間。

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