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CP值超高！頂呱呱連5天推「百元套餐」　原味雞腿、呱呱包一次吃

▲▼頂呱呱連5天推100元套餐。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱連5天推100元套餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼69折爽吃一斤雞後，台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」再推出連5天的「百元套餐」，每日提供不同人氣組合，像是超夯的呱呱包、辣味炸雞、原味雞腿等通通有，且還附中杯飲料1杯，超高CP值絕對要把握機會衝吃，明（25）日至29日限時登場，1人限購2份，數量有限、賣完為止。

頂呱呱打造最新「百元套餐」，只要用1張紅色鈔票限時5天就能爽吃人氣組合，由經典的呱呱包、地瓜薯條、原味雞腿、辣味炸雞、阿勇雞塊輪番上陣，帶來CP值最高的套餐，首日登場的就是呱呱包搭配地瓜薯條、依序是原味雞腿加地瓜薯條、原味雞腿加呱呱包、辣味炸雞加地瓜薯條、呱呱包加阿勇炸雞，套餐通通附有中杯飲品1杯，明（25）日至29日限時登場，1人限購2份，數量有限、賣完為止。

▲▼麥當勞買1送1回來了。（圖／業者提供）

▲麥當勞買1送1剩2天。（圖／業者提供）

另，日前為迎接新年到來，麥當勞宣布自2021年1月1日起連26天推出「買1送1」優惠，期間只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，低消達28元並輸入優惠「HAPPY21」，即享「4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風、特選那堤（冰/熱）」4選1「同品項買1送1」優惠，買1送1只剩2天，把握機會吃一波。

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