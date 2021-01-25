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麥當勞奶昔會「走味」？前員工曝「混多種口味」真相：會過敏要先說

▲▼ 麥當勞奶昔。（圖／翻攝自Twitter／McDonald`s UK）

▲麥當勞奶昔在台灣已停售近5年，但在國外依舊人氣不減。（圖／翻攝自Twitter／McDonald`s UK）

實習記者閔文昱／綜合報導

連鎖速食店麥當勞曾在台灣販售奶昔長達32年的時間，可惜之後因銷量不如以往，現在已停止販售，但在國外人氣依然不減，不過有國外網友不解，「為什麼奶昔喝起來總是和自己點的口味不同？」美國26歲前麥當勞員工喬瑟芬（Dessy Joseph）就在抖音爆料奶昔「走味」真相。影片一出馬上就累積了近10萬瀏覽次數，讓許多網友驚呼「原來是這個原因！」

喬瑟芬日前在社群平台抖音（TikTok）分享自己之前在麥當勞製作奶昔的秘辛。她表示，許多人很好奇為什麼有時候自己所點的奶昔會參雜著其他口味，那是因為麥當勞奶昔機不同口味的出料口都是同一個，所以「在倒出新口味奶昔前，常會先倒出一點上一個口味的奶昔」。

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▲麥當勞前員工曝奶昔「走味」真相。（圖／翻攝自YT／@jodessy TikTok）

她也表示，這就是為什麼「有時候你要點香草奶昔，卻發現底部有點綠綠的，因為那是剩餘的薄荷奶昔，或者是帶點巧克力的咖啡色，又或者是你點巧克力奶昔味道卻像是草莓。」另外她也提醒，如果對某種口味會過敏的網友，一定要事先告知店員，這樣店員才不會給你有混淆其他口味的奶昔。

影片在網路曝光後，馬上就吸引了超過9萬多人觀看，以及1萬4000多人按讚，許多人紛紛表示，「難怪朋友之前點草莓口味，喝到一半變巧克力味！」、「之前點香草口味奶昔，結果裡面出現巧克力，但很好喝我一點都不生氣，覺得賺到了」、「應該要在每次倒不同口味前先清洗一下」，也有其他曾在麥當勞工作的員工表示，「我以前是經理，她說的是實話」。

▼前員工喬瑟芬曾爆料多起麥當勞的秘密

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