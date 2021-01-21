提燈籠、帶金幣Q爆了！熊大、兔兔「新年口罩」登場　5大通路限定

▲BROWN & FRIENDS新年限定款口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最萌新年款要收！超療癒的熊大、兔兔、莎莉來拜年了，高人氣「BROWN & FRIENDS」推出新年限定口罩，不僅特別選用應景的紅色口罩，上頭還搭配3角色穿著過年裝、提燈籠的可愛模樣，讓人瞬間秒融化，且大人、小孩2尺寸通通有，數量有限，1月27日於5大通路搶先買，一定要把握機會。

▲▼熊大、兔兔、莎莉印在口罩上可愛破表。



「BROWN & FRIENDS」新年限定醫療口罩亮相，找來台灣合格口罩廠商合作，推出超應景的新年口罩，特別選用紅色系搭配充滿春節的圖騰，並將可愛的熊大、兔兔和莎莉換上新年限定服裝，且提著燈籠、帶著金幣元寶的模樣印在口罩上，超可愛造型與開運顏色喜氣十足，真的超欠收。

BROWN & FRIENDS系列新年款醫療口罩有大人、小孩2款式，下週三1月27日正式開賣，上午11點可至7-11 OPEN POINT APP預購，還有康是美、屈臣氏、杏一、日藥本舖也提供販售，數量有限、售完為止。

▲萊潔推全新斑馬紋醫療口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

另，萊潔近日也推出最新「斑馬紋」醫療口罩，選用黑、白色相間設計，且特別重新設計黑色斑馬紋線條，加粗了黑色線並拉直彎曲斑馬紋理增加黑白相間的對稱感，時尚又好看，新款斑馬紋醫療口罩首波限量1萬盒，1月23日上午10點搶先萊爾富開放預購，陸續也將在家樂福、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康、墊腳石等通路販售。

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