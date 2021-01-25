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預言「最恐怖時間點」！下重手隔離5000人　醫撂話：高鐵該禁食

▲衛福部桃園醫院前進指揮中心規定，桃醫員工禁止到外縣市與友院參與會議與演講，停止外援業務，院方22日證實內部確實有此訊息。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲部桃爆發疫情群聚，5,000人開始隔離。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日召開記者會，宣布5,000人立刻開始居家隔離，結束後安排採檢，引起社會熱議。對此，有醫師出面說明，最恐怖的時間點還沒到，搶先下重手不是沒有原因，希望高鐵也能跟進捷運，禁止乘客飲食。

指揮中心24日晚間緊急召開記者會，指揮官陳時中宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，若民眾的就診紀錄符合三種狀況，立刻開始居家隔離。

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陳時中列出的三種狀況如下：一、部桃醫院出院病患及同住者。二、陪病者及同住者。三、案889就醫時的相關接觸者。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃醫院不斷傳出確診，醫護人員嚴陣以待。（資料照／記者林敬旻攝）

若民眾狀況與上述三點相同，立刻列入居家隔離對象，隔離至出院後14天，接著安排採檢，同時進行自主健康管理，若已在進行隔離，但未滿14天，則等到期滿後再安排採檢。

對此，醫師姜冠宇說明，從指揮中心的最新公告來看，疫情確實變嚴峻了，但疫調匡列5,000人，搶先下重手，並非沒有原因。

姜冠宇預測，台灣還沒到最恐怖的時間點，「＃過年」，等到春節期間，民眾搭高鐵時，最好能夠提高警覺，「其實我認為，高鐵此時限制自由座。比照捷運不要開放脫口罩吃飯比較好。」

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