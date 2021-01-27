部桃20醫護搭專車...赴東北角檢疫所！暫離「抗疫戰區」隔離14天

▲部桃醫護人員27日下午提著行李搭乘巴士前往檢疫所隔離，據稱是案889、890同在12樓綠區工作的醫護人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心（CDC）日前因部桃群聚感染當中的案889、890感染源不明，因此將其住院12A病房由綠區改為紅區，並召回原12樓醫護人員二度採檢，指揮中心後來將整棟醫療大樓全列紅色警戒區，並擴大回溯出院者、陪病者與同住家人匡列為居家隔離，總數預估5000人，27日下午有20餘名醫護人員因此被安排搭乘接駁專車前往檢疫所，據稱，將前往位於東北角的檢疫所，隔離14天。

衛福部桃園醫院群聚感染事件，目前累積共15例新冠肺炎確診，但案889、890的感染源不明，疫情指揮中心緊急決定部桃醫療大樓全棟樓層皆改列紅色警戒區，同時擴大回溯居家隔離對象，並將12樓綠區工作之醫護人員匡列為居家隔離對象。

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▲部桃醫護人員27日下午提著行李搭乘巴士前往檢疫所隔離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

27日下午，約20名醫護人員搭乘院方安排接駁車，據稱是前往位於東北角的檢疫所隔離，醫護依序提著行李上車，面對媒體詢問均不發一語。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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