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山東金礦爆炸21人受困礦井　逃生通道提前打通11人獲救

▲山東棲霞金礦爆炸事故，已造成1人死亡。（圖／翻攝中新社）

▲山東棲霞金礦爆炸事故，已造成1人死亡。（圖／翻攝中新社）

記者魏有德／綜合報導

山東棲霞市正在建設的五彩龍金礦場10日發生爆炸事故，造成井下22名工人受困，其中有1人已傷重不治。事故發生後，11名已去得聯繫的工人於今（24）日成功升井脫困。據了解，救難隊原訂需耗時15天才能順利打通救援通道，因下挖清理障礙時，發現中空地帶，作業得以超前進度，完成救援任務。

▲山東棲霞金礦爆炸事故現場成功救出11名受困14天的工人。（圖／翻攝央視）

▲山東棲霞金礦爆炸事故現場成功救出11名受困14天的工人。（圖／翻攝央視）

《山西商報》報導，救援指揮部24日發現大塊障礙物直接掉落，因此得以迅速推進到礦井4中段，緊接著救援指揮部在4中段發現一名礦工，之後，受困礦工按傷勢先重後輕情況陸續升井，直至下午15時，已和救援隊取得聯繫的11名礦工全數脫困。

這起爆炸事故發生在1月10日，當時井下共22名工人受困，救援工作受限地形及深度，直至17日才收到井下傳回紙條，「在井下22人，在5中段有11人，6中段1人，4人受傷，另有10人情況不明。」直至20日時，經與井下5中段被困礦工電話溝通確認，一名傷勢危重礦工已無生命跡象，救援行動已刻不容緩。

▲救難人員利用大型機具清除地形障礙，搶救受困工人。（圖／翻攝央視）

▲救難人員利用大型機具清除礦井下地形障礙，搶救受困工人。（圖／翻攝央視）

應急管理部礦山救援中心專家指出，此前據專家預測重量體積，「從清了10公尺的進度看，需要15天才能打通，但24日早晨取得突破性進展，發現下面障礙物有空洞，有大件的東西掉落下去，進度突飛猛進。」

目前事故現場共有17支救援隊伍和1支消防救援隊伍，共計救援人員633人，持續搜救失聯的工人。應急管理部指出，救援人員不斷調整優化布鑽方案，正在加快進行井筒清障作業，暢通排水保障通道，持續通過生命維護監測通道與井下被困礦工聯絡，輸送給養，爭分奪秒搶救被困人員。

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