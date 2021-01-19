屏東婦下樓串門子遇斷電！慘關電梯2.5hrs　女兒聽敲門聲急呼救

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮第一大排水圳尾端無名大橋附近，昨（18）日早上有工程單位施工，不慎扯斷電線，瞬間造成附近停電，造成一名84歲劉姓老婦「卡」在3至4樓中間約1小時，最後敲門求助，原以為母親到鄰居家串門子的女兒聽到，緊急消防隊求援，消防人員到場利用工具拉開電梯門，花了一個多小時才將驚魂未定的老婦救出，施工單位派員趕來致歉，表示會賠償電梯門損壞損失。

▲84歲劉姓老婦受困電梯，消防人員救援 。（圖／家屬提供，以下同）

▲▼消防人員拉開電梯救人、老婦獲救驚魂未定。



住在東港鎮大成路（即共和新村改建國宅）劉姓老婦昨天早上8時左右，從住處的4樓搭乘電梯欲下樓，電梯下樓不久，突然停電，她以為很快就會來電，在電梯內等待，等了很久，電都沒來，她緊張拍打電梯門求救。

在4樓住處的女兒原以為母親到鄰居串門子，但去了一個多小時覺母親未回來，出門查看，聽到電梯內傳來母親求救聲音，緊急打119求救。

消防人員趕到，詢問台電公司人員為何停電，導致有人受困，請求復電，台電人員回答沒有停電，經查詢，才知道東港鎮第一大排水圳無名大橋附近有工程單位施工扯斷電線造成，趕緊搶修。消防人員也同時救人，利用工具拉開電梯門，經1小時將老婦救出，結束這場受困驚魂記。

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