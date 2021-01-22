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社會 社會焦點 保障人權

參加友人守靈…台東「4連霸議員」深夜返家自撞！車頭爛毀受困亡

記者楊漢聲、黃彥傑、莊智勝／台東報導

台東縣前議員蔡義勇昨（21日）深夜11時56分許獨自駕駛黑色轎車返家，行經南迴公路時，突因不明原因自撞海巡大竹安檢所哨班圍牆，強大的撞擊力道導致車頭瞬間爛毀變形，蔡義勇一度卡在駕駛座，被救出時已經沒有生命跡象，經緊急送往台東馬偕醫院搶救後仍宣告不治；據悉，蔡義勇昨夜參加友人守靈夜，不料返家途中竟遭逢死劫。

▲▼台東4連霸議員蔡義勇深夜駕車自撞身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼台東4連霸議員蔡義勇深夜駕車自撞身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲台東4連霸議員蔡義勇深夜駕車自撞身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

現年65歲的蔡義勇是當地「4連霸縣議員」，長期深耕地方，對鄉里居民相當熱心；昨深夜近0時許，蔡義勇剛參加守靈完獨自駕車返家，行經南迴公路南下408k處、大竹路段時，突然失控闖入北上車道，隨後猛力撞上一旁海巡大竹安檢所哨班圍牆，突如其來的轟然巨響驚動安檢所人員，外出查看時黑色自小客車頭已經撞到爛毀變形，蔡義勇還一度卡在駕駛座上動彈不得。

▲▼台東4連霸議員蔡義勇深夜駕車自撞身亡。（圖／翻攝蔡義勇臉書）

▲蔡義勇曾連任4屆台東縣議員。（圖／翻攝蔡義勇臉書）

警消接獲通報後立即趕赴現場搶救，動用器材破壞車體、約10分鐘後才終於將蔡義勇救出，但當時他已經沒有呼吸心跳，傷勢相當嚴重，經緊急送往台東馬偕醫院搶救後，仍因傷勢過重於22日凌晨宣告不治死亡。

由於蔡義勇生前相當熱心鄰里地方事務，如今傳出意外死訊後，親友感到相當震驚悲痛；目前確切事故肇因為何，仍還有待警方進一步深入釐清。

▼蔡義勇昨夜參加友人守靈夜，不料返程途中竟發生自撞車禍殞命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼肇事車輛車頭全毀車體嚴重變形，警消利用破壞機具救出駕駛。（圖／台東消防局提供，下同）

▲▼肇事車輛車頭全毀車體嚴重變形，警消利用破壞機具救出駕駛。（圖／台東消防局提供，下同）

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