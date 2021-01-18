金礦場爆炸工人遭埋…7天後繩子動了！井下傳紙條「22人全活著」

▲山東金礦場爆炸，22名工人受困底下。（圖／翻攝央視）



記者柯振中／綜合報導

山東省棲霞市10日下午2點發生礦山爆炸事故，棲霞笏山西城鎮的五彩龍金礦場發生爆炸，導致井下22名工人受困。根據最新消息，目前通道已有搶通，22人受困7天，目前全數生還，詳情仍在進一步了解當中。

綜合陸媒報導，棲霞市西城鎮的五彩龍金況礦場正在建設，沒想到10日下午2點發生爆炸，導致礦場內部的通道損壞，運輸設備也無法正常運行，22人受困礦場裡。

事件發生後，企業沒有第一時間上報政府，而是自行發起救援，沒想到難度太大，延遲了30個小時，才上報給當地管理單位，引起大陸網友一陣批評。

▼爆炸7天後井下傳回紙條，22人都活著。（圖／翻攝央視）



消息傳開後，相關單位立刻派出9支探勘隊伍、300多名救難人員以及各類器械，在現場搶通，以求在第一時間內找到人。事件發生後8天，相關單位搶通了3號通道，17日深夜10點12分透過透過繩子牽引，將手電筒、營養液、藥品、紙筆等物品緩慢放下。

過了約30分鐘，物資投放到礦場底部，繩子也傳來顯拉力，等待35分鐘以後，救難人員將繩子緩慢拉出，發現補給品已被取走，上方還有一張紙條，上面寫著「22人都在」，意味著這22個人受困7天，讓救難人員感到十分振奮。

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