國民黨：歡迎美方表態支持符合台灣利益的兩岸方案

▲拜登、江啟臣。（合成圖／路透、記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

針對美國務院聲明敦促北京停止對我國的軍事、外交和經濟施壓，並應與我國民選代表進行有意義的對話。國民黨24日表示，美國民主黨政府仍秉持過去40多年的兩岸架構，以台灣關係法、六項保證、三公報為基礎，鼓勵兩岸對話。美國總統拜登的團隊從去年底即開始表態支持符合台灣人民最佳利益的兩岸方案，國民黨表示歡迎。

至於共機密集襲擾台灣鄰近空域，國民黨呼籲，農曆新年將屆，解放軍應有所收斂，不要造成台灣地區人民的不安。國民黨強調，中共當局應認知，兩岸關係的結，雙方均有責任，應由政治途徑和平解決，不會因共機進入我防空識別區而解；希望兩岸執政者均以人為本、以兩岸人民利益為先，得民心才是王道。

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