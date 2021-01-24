近韓人士：韓國瑜擔心造成撕裂　暫無意參選黨公職

▲韓國瑜2021年的首則PO文。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

前高雄市長韓國瑜的動向再度受到關注，有消息傳出他可望年後宣布參選下屆主席或直轄市長，但近韓人士表示，韓國瑜清楚現在參選會撕裂黨，目前沒參選的想法。

據《聯合新聞網》報導，近韓人士表示，韓國瑜去年初總統大選受傷還滿重的，現在就先休息一陣子，以後有沒有機會再起是以後的事情，但他確實完全沒在想眼前的黨主席選舉或2022選舉。

近韓人士透露，韓國瑜清楚「黨內還是有一些人滿怕他的」，擔心他的復出會反而造成黨的一些紛擾，甚至造成挺韓、反韓對決，也有不少人在算韓參與的變數，但這樣一直不斷的臆測，也會造成他與很多人的誤解與困擾。

▲王浩宇、韓國瑜。（圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

前幕僚則分析，韓國瑜知道社會與黨內有股排斥他的力量，「一個王浩宇被罷免，不代表大家都愛上韓了」，只要他參選黨主席就可能觸發撕裂，不論勝、負對黨、對韓都是輸。

近韓人士說，韓國瑜性格大剌剌、話藏不住的人，有想法都會跟身邊的人講，但到目前也沒讓人感受要參選黨主席或其他政治動向想法，甚至去年總統大選過後，他還要周邊的人低調，不希望因任何人一句話被做文章再造成黨的撕裂。

相關人士還透露，最近因為韓國瑜家中正在服喪，岳父李日貴2月初才辦告別式，舉辦公益活動時間會再往後延，但目前韓就是只想用公益的方式去跟大家互動。