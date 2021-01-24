綠營稱睽違42年美總統就職受邀　趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

▲拜登、蕭美琴。（合併圖／路透、翻攝駐美代表處臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

駐美代表蕭美琴受「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，出席美國總統就職大典，然而藍綠卻對「是否為42年來首位收到JCCIC邀請的駐美代表」一事，爭論不休。媒體人趙少康就呼籲外交部，應該公布邀請函與入場券。

國民黨長風基金會23日主辦論壇，由趙少康主持。他在會中拿出美國前總統歐巴馬、川普時期的就職典禮邀請函指出，美國總統就職典禮，台灣大概每次都去一百多人，包含立委與駐美代表處。「但光憑邀請函進不了場，還要再加上一張入場券。」

趙少康說明，就像台灣國慶大典是由立法院長當主席，美國總統就職典禮主辦單位也是參眾兩院聯席委員會，以前要取得邀請函要各憑本事，假設我國代表要參加典禮的邀請函，可能是共和黨黨部或國會議員給，都不是從國務院。

至於民進黨政府聲稱，蕭美琴這次出席美國總統就職典禮是中美斷交後42年來第一次，讓過去也曾參加過的駐美代表程建人、陳錫蕃、金溥聰都強力反彈。「外交部應該公布蕭美琴邀請函與入場券，讓大家都高興。」

趙少康認為，蕭美琴是中華民國駐美代表，不是民進黨駐美代表，這次能受到重視是所有台灣人光榮，而不只是特定黨派光榮。再次呼籲外交部，既然這次參加是42年第一次，就應把蕭代表邀請函的詳情讓大家知道，若真的那麼好，當然普天同慶。