　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營稱睽違42年美總統就職受邀　趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

▲▼拜登、蕭美琴。（合併圖／路透、翻攝駐美代表處臉書）

▲拜登、蕭美琴。（合併圖／路透、翻攝駐美代表處臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

駐美代表蕭美琴受「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，出席美國總統就職大典，然而藍綠卻對「是否為42年來首位收到JCCIC邀請的駐美代表」一事，爭論不休。媒體人趙少康就呼籲外交部，應該公布邀請函與入場券。

國民黨長風基金會23日主辦論壇，由趙少康主持。他在會中拿出美國前總統歐巴馬、川普時期的就職典禮邀請函指出，美國總統就職典禮，台灣大概每次都去一百多人，包含立委與駐美代表處。「但光憑邀請函進不了場，還要再加上一張入場券。」

趙少康說明，就像台灣國慶大典是由立法院長當主席，美國總統就職典禮主辦單位也是參眾兩院聯席委員會，以前要取得邀請函要各憑本事，假設我國代表要參加典禮的邀請函，可能是共和黨黨部或國會議員給，都不是從國務院。

至於民進黨政府聲稱，蕭美琴這次出席美國總統就職典禮是中美斷交後42年來第一次，讓過去也曾參加過的駐美代表程建人、陳錫蕃、金溥聰都強力反彈。「外交部應該公布蕭美琴邀請函與入場券，讓大家都高興。」

趙少康認為，蕭美琴是中華民國駐美代表，不是民進黨駐美代表，這次能受到重視是所有台灣人光榮，而不只是特定黨派光榮。再次呼籲外交部，既然這次參加是42年第一次，就應把蕭代表邀請函的詳情讓大家知道，若真的那麼好，當然普天同慶。

ET快訊
大蛇丸親姊結婚了！換3婚紗「低胸解放深溝」超驚艷
高材生自曝家庭狀況問「適合結婚生子嗎」　網搖頭：難了
新竹16歲少女失聯9天　手機最後定位在關西現況曝光
《玩很大》未播先道歉！公開黑隊陣容「兇爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

星國新春防疫升級「每戶每天訪客限8人」　李顯龍籲做好心理準備

批避桃禁令「用恐懼種下分隔線」　柯文哲籲：傳簡訊向桃園人加油

疫情升溫衝擊徵才！　北市觀光餐飲業「釋缺降2成」

綠營稱睽違42年美總統就職受邀　趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

共機一早又來！空軍六度廣播驅離 　1月累計擾我空域23天

近韓人士：韓國瑜擔心造成撕裂　暫無意參選黨公職

「擴大居家檢疫！」　柯文哲要指揮中心公布確診個案高密度足跡區

遭網友出征！邱淑媞臉書關閉留言功能　網：刪留言不累嗎？

顏若芳痛批邱淑媞「女版楊志良」：無法給專業建議就閉嘴

江啟臣批蔡英文只想「保住黃捷」　不擔心防疫與食安

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

星國新春防疫升級「每戶每天訪客限8人」　李顯龍籲做好心理準備

批避桃禁令「用恐懼種下分隔線」　柯文哲籲：傳簡訊向桃園人加油

疫情升溫衝擊徵才！　北市觀光餐飲業「釋缺降2成」

綠營稱睽違42年美總統就職受邀　趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

共機一早又來！空軍六度廣播驅離 　1月累計擾我空域23天

近韓人士：韓國瑜擔心造成撕裂　暫無意參選黨公職

「擴大居家檢疫！」　柯文哲要指揮中心公布確診個案高密度足跡區

遭網友出征！邱淑媞臉書關閉留言功能　網：刪留言不累嗎？

顏若芳痛批邱淑媞「女版楊志良」：無法給專業建議就閉嘴

江啟臣批蔡英文只想「保住黃捷」　不擔心防疫與食安

2021年加強重要節日　善警結合廟宇大頭娃寫春聯送鄉親

Google的哥倫布點兩下快捷功能　可能在Andriod 12出現

官比民重要？西班牙參謀長「插隊打新冠疫苗」惹議　被踢爆後下台

繳了學雜費還要「幫學校掃地」！網曝關鍵1原因　學生無奈：好奴

CP值超高！頂呱呱連5天推「百元套餐」　原味雞腿、呱呱包一次吃

想報復鄰居…深夜潛入他家「潑汽油點火」　惡男殺人未遂遭判12年

好尷尬！七六人霍華德被扯爛褲子　...還被吹犯吃T

她離奇失蹤…9個月詭成「冰封屍塊」深埋森林中！　最後貼文曝光

摩洛哥優油下殺788元！4秘訣讓CP值更高　「油膜護髮術」超划算

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

政治熱門新聞

板橋男3樓狠摔瑪爾濟斯、柴犬！下場曝光了

韓國瑜暫無意參選黨公職

邱淑媞臉書關閉留言功能　網：刪留言不累嗎？

柯文哲要指揮中心公布確診個案高密度足跡區

罷韓四君子撐黃捷廣告　韓國瑜心腹曝決戰點

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

邱淑媞反擊網友：陳時中要大家帶酒精已透露社區傳播剩一步之遙

國軍避桃令　傳確診女護理師家人疑陸軍少校

綠營稱睽違42年美總統就職受邀　趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

顏若芳痛批邱淑媞「女版楊志良」

邱淑媞臉書轟防疫遭千人出征　網嗆：「和平封院」31條冤魂沒找妳？

共機一早又來！空軍六度廣播驅離 　1月累計擾我空域23天

四君子3缺1掛招牌撐黃捷　罷免團酸爆：原來這麼有錢

蘇貞昌稱「聞不到九層塔」就是新冠肺炎　葉元之轟失格：無知歧視

更多熱門

相關新聞

美國內恐怖主義崛起！　拜登要求調查

美國內恐怖主義崛起！　拜登要求調查

美國國會暴動至今已過17日，白宮於美東時間周五（22日）晚間表示，總統拜登下令政府針對全國恐怖主義的風險進行調查。

美學者憂台灣成爆點！拜登「5個R」：找出兩岸新方案

美學者憂台灣成爆點！拜登「5個R」：找出兩岸新方案

拜登上任速簽政令　共和黨：他自毀就職演說

拜登上任速簽政令　共和黨：他自毀就職演說

佛奇：拜登透明公開　川普說謊害死人

佛奇：拜登透明公開　川普說謊害死人

華爾街日報：北京尋求美中高層會議緩和緊張

華爾街日報：北京尋求美中高層會議緩和緊張

關鍵字：

蕭美琴拜登趙少康外交部

讀者迴響

熱門新聞

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

《玩很大》未播先道歉！

即／25歲夜店男被拖下瑪莎拉蒂　信義區遭圍毆刺肚

張恒承認出軌「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面