拜登上任後首度對談　英首相強生：深化美英同盟

▲英國首相強生。(圖/路透)

文/中央社倫敦23日綜合外電報導

英國首相強生(Boris Johnson)今天與美國總統拜登(Joe Biden)通電話時表示,期待能在處理氣候變遷等議題方面通力合作,達成英美兩國的共同目標。

這是拜登上任後兩人首度對談,強生趁著兩人通電話的機會,對拜登宣布美國將重回2015年巴黎氣候協定以及世界衛生組織(WHO)表示歡迎。

唐寧街首相辦公室發布聲明說,強生向拜登就職道賀,「兩位領袖期待強化我們國家之間的密切同盟」。

強生在推特放上自己講電話時大笑的照片:「今晚很開心與@拜登總統談話。」「在我們脫離2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)、展開綠色且永續的復甦之際,我期待深化兩國長期的同盟關係。」

拜登2019年形容強生「身心都是」美國前總統川普的「翻版」之後,這場對話顯然是想為彼此冰冷的關係加溫。

拜登也曾批評強生的脫歐政策,但唐寧街今天聲明表示,兩位領袖「討論了兩國自由貿易協議的好處」;強生也說,希望「儘快」解決當前的貿易爭議。

唐寧街首相辦公室的聲明還說,兩人都希望能在近期見面,11月聯合國全球氣候變遷高峰會時也將一同合作。兩人「對北大西洋公約組織(NATO)的同盟關係」以及「促進人權與維護民主方面的共同價值」再次做出承諾,也都認為「全球在疫情期間面臨巨大挑戰」。

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz