美國務院挺台！敦促北京政府停止施壓台灣　包括軍事外交經濟

▲美國國務院發聲明力挺台灣。圖為美國國旗。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/編譯

中國昨(23)派13架共機闖我西南空域,為今年以來最高單日擾台架次紀錄。美國國務院於美國時間23日敦促北京政府停止對台施壓,且將會深化美台關係。國務院發言人普萊斯(Ned Price)23日透過聲明表示,「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交、經濟壓力,與台灣民選代表進行有意義的對話。」

聲明指出,美國現已關切注意到,中國不斷試圖威脅鄰居的行為模式,這也包括台灣在內,「我們將與夥伴、盟友站在一起,促進我們在印太地區的共同繁榮、安全及價值觀—範圍也涵蓋深化我們與民主台灣關係。」

The U.S. urges Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure against Taiwan and instead engage in meaningful dialogue with Taiwan’s democratically elected representatives. We support a peaceful resolution of cross-strait issues. https://t.co/o2rZL4onJ8