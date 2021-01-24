79歲阿嬤慾望滿檔！脫衣求歡被拒...打死衰男再「肢解埋菜園」

▲蒲姓老太太儘管已經79歲但依然慾望滿滿。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸黑龍江綏濱縣發生一起令人難以置信的案件，一名蒲姓老太太儘管已經79歲但依然慾望滿滿，早前竟然因脫衣求歡遭拒絕，爆氣將對方用木棍打死，隨後還肢解屍體埋在菜園，行徑十分駭人。

▲作案凶器。（圖／翻攝自網易）

綜合陸媒報導，79歲的蒲姓婦人是農場退休職工。案發當天中午12時許，舒姓男子去找蒲老太太家，進門就看到對方在炕上脫掉衣服，希望發生男女關係，但他卻坐在沙發上一動不動，聳著腦袋不予配合。

沒想到蒲女一氣之下，竟然抓了一根木棍，直接往舒男頭上重擊數下，害其痛苦失禁、抱著噴血的頭部倒地，意識到對方可能死亡後，蒲女脫掉舒男帶有便溺的褲子和藍色外衣，連同其他物品一起隱藏，並用布將舒男頭部蒙上後離開。

3個小時後，蒲女發現舒男死亡，便將屍體搬到倉房內，隨後將死者衣服等物品燒毀。案發第三天淩晨4時許，蒲女用鐵鍬在菜園中挖坑準備掩埋屍體，發現坑不夠大，便用菜刀等工具，將屍體肢解後埋入。當天蒲女被警方在其家中抓獲。

對此，警方深入追查、將舒男交給法醫進行鑑定，發現他其實是因為心臟病變引發心肌梗塞而死，不過蒲女的毆打也起了一定的作用。

▲法院今年1月作出判決。（圖／翻攝自網易）

另外警方發現，蒲女在2017年就曾犯下肢解他人屍體的罪行，當時她將李姓男子的屍體拖到自家菜園的土坑內毀壞並掩埋；2018年春天，她用鐵鍬將李男頭骨拍碎，連同其餘部分屍骨一同丟棄。

今年1月法院一審判決，蒲女犯故意傷害罪，判處有期徒刑12年；犯故意毀壞屍體、屍骨罪，判處有期徒刑1年6個月；決定執行有期徒刑13年。