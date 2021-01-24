　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

79歲阿嬤慾望滿檔！脫衣求歡被拒...打死衰男再「肢解埋菜園」

▲▼骨質疏鬆,老人,骨折,獨居。（圖／翻攝自pixabay）

▲蒲姓老太太儘管已經79歲但依然慾望滿滿。（示意圖，非本文當事人／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸黑龍江綏濱縣發生一起令人難以置信的案件，一名蒲姓老太太儘管已經79歲但依然慾望滿滿，早前竟然因脫衣求歡遭拒絕，爆氣將對方用木棍打死，隨後還肢解屍體埋在菜園，行徑十分駭人。

▲▼ 79歲阿嬤想愛愛！求歡不成棍打頭。（圖／翻攝自網易）

▲作案凶器。（圖／翻攝自網易）

綜合陸媒報導，79歲的蒲姓婦人是農場退休職工。案發當天中午12時許，舒姓男子去找蒲老太太家，進門就看到對方在炕上脫掉衣服，希望發生男女關係，但他卻坐在沙發上一動不動，聳著腦袋不予配合。

沒想到蒲女一氣之下，竟然抓了一根木棍，直接往舒男頭上重擊數下，害其痛苦失禁、抱著噴血的頭部倒地，意識到對方可能死亡後，蒲女脫掉舒男帶有便溺的褲子和藍色外衣，連同其他物品一起隱藏，並用布將舒男頭部蒙上後離開。

3個小時後，蒲女發現舒男死亡，便將屍體搬到倉房內，隨後將死者衣服等物品燒毀。案發第三天淩晨4時許，蒲女用鐵鍬在菜園中挖坑準備掩埋屍體，發現坑不夠大，便用菜刀等工具，將屍體肢解後埋入。當天蒲女被警方在其家中抓獲。

對此，警方深入追查、將舒男交給法醫進行鑑定，發現他其實是因為心臟病變引發心肌梗塞而死，不過蒲女的毆打也起了一定的作用。

▲▼ 79歲阿嬤想愛愛！求歡不成棍打頭。（圖／翻攝自網易）

▲法院今年1月作出判決。（圖／翻攝自網易）

另外警方發現，蒲女在2017年就曾犯下肢解他人屍體的罪行，當時她將李姓男子的屍體拖到自家菜園的土坑內毀壞並掩埋；2018年春天，她用鐵鍬將李男頭骨拍碎，連同其餘部分屍骨一同丟棄。

今年1月法院一審判決，蒲女犯故意傷害罪，判處有期徒刑12年；犯故意毀壞屍體、屍骨罪，判處有期徒刑1年6個月；決定執行有期徒刑13年。

ET快訊
大蛇丸親姊結婚了！換3婚紗「低胸解放深溝」超驚艷
高材生自曝家庭狀況問「適合結婚生子嗎」　網搖頭：難了
新竹16歲少女失聯9天　手機最後定位在關西現況曝光
《玩很大》未播先道歉！公開黑隊陣容「兇爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

本土病例每日增加　張文宏：上海防疫如陶瓷店抓老鼠

昆明「藍衣女記者」與歹徒對峙登熱搜：當天剛領記者證

22歲正妹凌晨搭網約車失聯　離奇消失公車站...家人：快瘋了！　

79歲阿嬤慾望滿檔！脫衣求歡被拒...打死衰男再「肢解埋菜園」

香港首次區域封鎖！　佐敦萬人受影響「居民急拉行李箱逃離」

活狗狗福袋！網購驚見「活體盲盒」43元買柯基：玩得起就下單

台青西遊記／我家有間博物館！　90後掌門人坐擁「千億烏木王國」

半日增2確診　河北省宣布：加快恢復正常生活秩序

北京傳醫院拒診風險區病患　官方證實：已約談相關負責人

陸限返鄉要有陰性證明　胡錫進：現在經不起「春節人員大流動」

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

本土病例每日增加　張文宏：上海防疫如陶瓷店抓老鼠

昆明「藍衣女記者」與歹徒對峙登熱搜：當天剛領記者證

22歲正妹凌晨搭網約車失聯　離奇消失公車站...家人：快瘋了！　

79歲阿嬤慾望滿檔！脫衣求歡被拒...打死衰男再「肢解埋菜園」

香港首次區域封鎖！　佐敦萬人受影響「居民急拉行李箱逃離」

活狗狗福袋！網購驚見「活體盲盒」43元買柯基：玩得起就下單

台青西遊記／我家有間博物館！　90後掌門人坐擁「千億烏木王國」

半日增2確診　河北省宣布：加快恢復正常生活秩序

北京傳醫院拒診風險區病患　官方證實：已約談相關負責人

陸限返鄉要有陰性證明　胡錫進：現在經不起「春節人員大流動」

Google的哥倫布點兩下快捷功能　可能在Andriod 12出現

官比民重要？西班牙參謀長「插隊打新冠疫苗」惹議　被踢爆後下台

繳了學雜費還要「幫學校掃地」！網曝關鍵1原因　學生無奈：好奴

CP值超高！頂呱呱連5天推「百元套餐」　原味雞腿、呱呱包一次吃

想報復鄰居…深夜潛入他家「潑汽油點火」　惡男殺人未遂遭判12年

好尷尬！七六人霍華德被扯爛褲子　...還被吹犯吃T

她離奇失蹤…9個月詭成「冰封屍塊」深埋森林中！　最後貼文曝光

摩洛哥優油下殺788元！4秘訣讓CP值更高　「油膜護髮術」超划算

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大：想一頭撞死

星國新春防疫升級「每戶每天訪客限8人」　李顯龍籲做好心理準備

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

大陸熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

拒絕79歲阿嬤求歡！他遭打死肢解

90後台青掌門人坐擁「千億烏木王國」

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

將活人灌醉封死棺木中火化！屍體調包案驚爆

網購驚見活狗福袋：玩得起就下單

22歲正妹搭網約車後失聯　

母不識字買千萬保險　女臥底查真相

香港首次區域封鎖！　佐敦萬人受影響

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

任正非：美國制裁逼華為「從小學生做起」

約砲女神飄濃厚魚腥味　他在床上乾嘔3分鐘

男子慘死　遺體被賣掉換屍送火葬

更多熱門

相關新聞

陸日增126例本土　遍布5省市

陸日增126例本土　遍布5省市

中國大陸本土新冠疫情不減反增。據大陸國家衛健委21日晨通報，1月20日0—24時，全國新增確診病例144例，其中本土病例126例，包含黑龍江68例，吉林33例，河北20例，北京2例，山西2例，山東1例，另新增97例本土無症狀感染者，疫情範圍進一步擴大。

陸宣布：春節返鄉要持「檢測陰性證明」

陸宣布：春節返鄉要持「檢測陰性證明」

陸專家：去年4月後病毒均來自境外

陸專家：去年4月後病毒均來自境外

最嚴管控！　望奎居民不准離開家門

最嚴管控！　望奎居民不准離開家門

吉林「超級傳播者」1傳143人！養生館講課送雞蛋惹禍

吉林「超級傳播者」1傳143人！養生館講課送雞蛋惹禍

關鍵字：

黑龍江79歲婦人求歡

讀者迴響

熱門新聞

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

《玩很大》未播先道歉！

即／25歲夜店男被拖下瑪莎拉蒂　信義區遭圍毆刺肚

張恒承認出軌「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面