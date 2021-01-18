吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

▲全球疫情嚴重，大陸再現超級傳播者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

吉林省衛健委16日通報出現超級傳播者，指出男子1人造成81人感染，隨即引發微博網友一陣痛罵。到了17日官方更宣布，當地另外62名無症狀感染者也與該名超級傳播者有關，據了解是因男子舉辦課程送雞蛋，吸引了大批老人前往，卻成了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最好的溫床。

根據《北京日報》報導，吉林省45歲男性「無症狀感染者3」，是當地公主岭市范家屯镇疫情爆發的關鍵，因其到鎮上的艾尚瀚邦養生會館進行培訓授課，以及到通化市源升品質生活坊講課，吸引不少人員前往。

截至本月16日已造成傳播鏈上至少增至81感染，而且皆是無症狀感染者。其中61人和通化市源升品質生活坊，另外20人則是和艾尚瀚邦養生會館有關。

報導指出「無症狀感染者3」來自黑龍江省哈爾濱市呼蘭區的人，是一名個體營銷人員。

隔日報導接著指出，吉林省又新增63名無症狀感染者，其中62名皆與「無症狀感染者3」有關，傳播鏈曾至143人。據了解，62名確診患者皆是在隔離期間驗出陽性，部分無症狀感染者開始出現症狀，因而列入確診病例，而群體中大部分年齡是60歲以上的老人家。

根據大陸網友在微博留言，「無症狀感染者3」疑似利用雞蛋當作行銷手法，吸引老人家前來聽課，結果卻把把高風險族群送入高風險環境中，「這男的來范家屯一個養生館來講課，讓這幫老頭老太太都去，說去就送雞蛋，結果臨走還送了新冠」、「去時送雞蛋，走了送新冠」、「黑龍江營銷人員跑來投毒...。」