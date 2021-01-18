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吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲全球疫情嚴重，大陸再現超級傳播者。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

吉林省衛健委16日通報出現超級傳播者，指出男子1人造成81人感染，隨即引發微博網友一陣痛罵。到了17日官方更宣布，當地另外62名無症狀感染者也與該名超級傳播者有關，據了解是因男子舉辦課程送雞蛋，吸引了大批老人前往，卻成了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）最好的溫床。

根據《北京日報》報導，吉林省45歲男性「無症狀感染者3」，是當地公主岭市范家屯镇疫情爆發的關鍵，因其到鎮上的艾尚瀚邦養生會館進行培訓授課，以及到通化市源升品質生活坊講課，吸引不少人員前往。

截至本月16日已造成傳播鏈上至少增至81感染，而且皆是無症狀感染者。其中61人和通化市源升品質生活坊，另外20人則是和艾尚瀚邦養生會館有關。

報導指出「無症狀感染者3」來自黑龍江省哈爾濱市呼蘭區的人，是一名個體營銷人員。

隔日報導接著指出，吉林省又新增63名無症狀感染者，其中62名皆與「無症狀感染者3」有關，傳播鏈曾至143人。據了解，62名確診患者皆是在隔離期間驗出陽性，部分無症狀感染者開始出現症狀，因而列入確診病例，而群體中大部分年齡是60歲以上的老人家。

根據大陸網友在微博留言，「無症狀感染者3」疑似利用雞蛋當作行銷手法，吸引老人家前來聽課，結果卻把把高風險族群送入高風險環境中，「這男的來范家屯一個養生館來講課，讓這幫老頭老太太都去，說去就送雞蛋，結果臨走還送了新冠」、「去時送雞蛋，走了送新冠」、「黑龍江營銷人員跑來投毒...。」

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