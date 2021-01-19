黑龍江望奎9天431人染疫！　居民一律禁外出

▲綏化北林區重點區域進行地毯式消殺。 （圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸本土疫情蔓延，其中黑龍江綏化市望奎縣10日至18日，已累計有168例確診病例和263例無症狀感染者。當局今（19）早宣佈，全縣城鄉居民一律禁止離開家門，私家車輛一律禁止上路，暫定一周。

根據今早最新通報，18日0-24時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例27例（綏化安達市2例，綏化市北林區無症狀感染者轉為確診病例1例，齊齊哈爾市昂昂溪區無症狀感染者轉為確診病例1例，綏化市望奎縣23例，其中望奎縣無症狀感染者轉為確診病例8例）。

黑龍江新增無症狀感染者43例（綏化市望奎縣20例，綏化海倫市6例，綏化市綏棱縣2例，綏化安達市2例，齊齊哈爾市昂昂溪區1例，哈爾濱市利民開發區1例，哈爾濱市呼蘭區11例）。

哈爾濱市呼蘭區新增無症狀感染者王某某，男，17歲，學生，現住呼蘭區蘭河街道幸福小區。當地醫療機構在對就診患者「應檢盡檢」中核酸檢測結果呈陽性，專家診斷為無症狀感染者，現已轉至定點醫療機構進行隔離醫學觀察。呼蘭區其他新增無症狀感染者，均是在對王男密切接觸者進行核酸篩查中，檢測結果呈陽性，專家診斷為無症狀感染者目前均已轉至定點醫療機構進行隔離醫學觀察。

上述其他確診病例和無症狀感染者，均是在對望奎縣惠七鎮惠七村確診病例和無症狀感染者的密切接觸者及密接的密接進行核酸篩查中，檢測結果呈陽性。所有確診病例和無症狀感染者均經當地專家組會診後明確診斷，目前均已轉至定點醫療機構進行隔離治療或隔離醫學觀察。

當地有關部門已對所有排查出的密切接觸者和密接的密接落實隔離管控措施，對其曾經活動過的場所進行終末消毒和封閉管理。

▲哈爾濱機場貨場緊急裝運核酸採樣物資支援綏化。（圖／視覺中國）

另外根據望奎縣「抗疫保衛戰」指揮部今早發布公告，稱為堅決防止疫情擴散蔓延，阻斷疫情傳播，最大程度保證人民群眾生命健康，決定從即日起，實行最嚴格的城鄉人員管控措施。

管控措施共有5點，第一、除生病就醫、核酸檢測、疫情防控等必需出門外，要求全縣城鄉居民一律禁止離開家門，私家車輛一律禁止上路，時間暫定一周。

第二，嚴禁城鄉村屯幹部在縣城和鄉村往返，家在縣城居住的在限期內禁止回城，各鄉鎮自行解決食宿問題。嚴禁食宿聚集，所有鄉鎮食堂取消堂食，提倡一人一間；第三、汽車產業園、大龍商貿城、嘉匯物流園、生資大市場、金街、創業城、興華建材園全部關停，所有商戶一律按照居民群眾管控要求，禁止外出。

▲黑龍江疫情再起。（圖／CFP）

第四、有物業管理的小區和鄉鎮村屯要成立生活服務隊，沒有物業的小區要組建志願者服務隊，積極倡導「點對點」購物方式，為居民群眾生產生活提供堅強保障；第五、對拒不服從指揮部要求、拒不聽從工作人員管理、故意滋擾生事的，堅決依法依規從重從快上限處理。

根據此前通報，綏化市望奎縣10日出現第一例新冠肺炎病例，截至17日已累計有145例確診病例和243例無症狀感染者，均與望奎縣惠七鎮惠七村疫情有關。