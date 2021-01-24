鵝肉料理+家常菜「俗擱大碗」　蘇清泉力推潮州263鵝肉食堂

▲蘇主榮（左一，安泰醫院執行長）、蘇清泉（左二）與潮州263鵝肉食堂老闆吳柏逸等人合影 。（圖／蘇清泉提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州263鵝肉食堂，主打軟嫩的鵝肉料理，搭配家常菜，「俗擱大碗」的親民價格，贏得消費者好口碑，而丈母娘肉捲私房菜，更讓人口水直流，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉及服務團隊吃了讚不絕口，向大家推荐。

263鵝肉食堂老闆吳柏逸，就讀國中起就對烹飪產生濃厚興趣，放學到路邊海產店打工，後來到桃園市一家鵝肉料理專賣店學習鵝肉烹飪技巧，19年前，決定自行開業，丈母娘幫他找到潮州落腳開店，成立了「263鵝肉食堂」。

店內鵝肉採用屏東在地飼養，當日宰殺，搭配傳統鹹水方式烹煮，讓肉質軟嫩中帶有淡鹹味，再淋上鵝油、醬汁，讓消費者吃到鵝肉的甘甜、多汁；鴨肉飯是人氣商品。

蘇清泉及服務團隊日前到潮州中午結束行程，特定到該店消費，點了鵝油飯，三杯豆腐、酸菜白肉湯、青菜等菜，被菜色、香味深深吸引，只見大夥兒專心一致埋頭扒飯夾菜，以狂風落葉之姿掃過餐盤，最後一道老闆丈母娘的私房肉捲，更讓人驚艷，「吃了還想再吃」，口水直流。

事後蘇清泉及服務團隊稱讚「263鵝肉食堂」，不論菜色或服務均非常滿意，到潮州別忘得抽空與親朋好友到此吃一頓家常便飯。

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