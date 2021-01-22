請示土地公！屏東「車城福安宮」配合防疫　宣布取消除夕拜頭香

▲屏東車城福安宮今宣布取消除夕夜「拜頭香」儀式。（示意圖／翻攝臉書「車城福安宮-開基福德正神祖廟」）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

新冠肺炎疫情升溫，屏東縣擁有300多年歷史的車城福安宮今早宣布，為配合落實防疫，將取消除夕夜「拜頭香」儀式，避免人潮群聚成為防疫破口；而戶外發放錢母活動是否如期舉辦，目前福安宮管理委員會內部正在討論中，待有結論將會正式公告相關資訊。廟方也呼籲，民眾新春蒞臨各大廟宇參香祈福之餘，一定要配合中央疫情指揮中心防疫政策，全程佩戴口罩參拜。

據了解，車城福安宮除夕夜「拜頭香」儀式已經持續14年，今年即將邁入第15年，有別於各地廟宇「搶頭香」時常出現推擠受傷情況，福安宮的「拜頭香」則是信眾於除夕夜子時聚集廟前廣場拈香祈福，再由廟方人員將香全數匯聚爐中，達成「眾人皆頭香」；而「拜頭香」儀式舉行至今已成為地方特色，每年都有上千人參與。

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但鑒於今年疫情升溫，為配合防疫政策，福安宮廟方經請示土地公與內部開會討論，於今早宣布取消今年除夕拜頭香儀式，避免造成群聚。除此之外，廟方為考量防疫安全，明（23日）春聯義寫活動也宣告取消；另一方面，信眾關注的過年發放錢母活動雖在戶外舉行，但是否能夠如期舉辦，目前廟方內部正在開會討論中。