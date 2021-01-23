屏東救護車路口「攔腰撞轎車」　駕駛座內凹剩一半...她頭部受創

▲屏東縣崁頂鄉中正路三段與長興路口發生救護車與自小客車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政消防局潘姓救護員駕駛救護車載送病患到東港安泰醫院，途經在崁頂鄉中正路三段與長興路口，與盧姓女子駕駛自小客車發生車禍，造成盧女頭部受傷，潘及車上李姓患者無礙，警方獲報趕往處理，將傷者送醫，進一步釐清事故發生原因。

▲▼自小客車駕駛邊車門嚴重凹陷、救護車車頭受損。



東港警分局於1月23日早醒9時許獲報，指在崁頂鄉中正路三段與長興路口發生交通事故。警方立即派員前往處理，發現28歲的潘男駕駛救護車（潮卅91），護送患者李女前往東港安泰醫院治療。

▲▼自小客車車門受創情形、救護車車頭受損。



由潮卅往東港方向東往西行駛外側車道至上述路口時（闖紅燈但有鳴笛)，與44歲盧姓女子駕駛號自小客車由崁頂鄉越溪村明權路北向南行駛（綠燈直行）雙方發生擦撞交通事故，導致自小客車駕駛旁車門嚴重受創、救護車車頭受損。

警方趕到將盧姓女駕駛送安泰醫院治療，經診斷她頭部挫傷、意識清醒並無生命危險，救護車駕駛潘男無受傷，另救護車救護之患者李女無受傷。盧姓駕駛及潘姓駕駛均無飲酒情事。

警方呼籲民眾、行經路口請減速慢行、注意左右來車，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，應立即避讓，確保交通安全。

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