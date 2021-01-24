台青西遊記／我家有間博物館！　90後掌門人坐擁「千億烏木王國」

記者任以芳／四川都江堰報導

「別人做得到 你一定做得到。」來自台灣台青盧峜翰今年25歲，目前是四川都江堰烏木博物館最年輕掌門人。回顧兩年前西進工作幾乎是「校長兼撞鐘」，必須在短時間內摸清館內展示的百件珍貴物品歷史，還得擔任義工講解員。盧峜翰接受《ETtoday新聞雲》訪問說，「當時即使有講解稿，曾經在遊客面前緊張講不出話來，磨練幾個月後，開始變得心應手。」如今接下父親，該怎麼用年輕人語言重新包裝烏木博物館，也成為他最重要的任務。

▼成都烏木藝術博物館，大陸特A級旅遊景區，擁有千件烏木藝術品。（圖／記者任以芳攝）

▲90後台青盧峜翰接棒管理成都烏木博物館。（圖／記者任以芳攝）

成都烏木藝術博物館，目前是大陸特A級旅遊景區，分成非自然、人文兩大收藏特色。館內上千件號稱「黑金」的烏木藝術品，每件身價動輒數十億到數百億台幣。最早創辦人兼博物館館長盧泓傑是改革開放初期首批台商，1988年來到四川創業養蘭花，2000年成立全世界第一間以烏木為主題的大型公益型專題博物館。

20多年過去，在盧泓傑努力之下，博物館的陳列規模和藏品價值名列世界之最。兩年前，他認為烏木文化必須有所傳承，因此交棒交給大學剛畢業的兒子盧峜翰。這位90後年輕人承接歷史悠久博物館，進而開啟他黑金烏木人生。

▲盧峜翰號稱最年輕博物館館長。（圖／記者任以芳攝）

學生時期寒暑假，盧峜翰常跟父母往返四川，對於當地文化有一定熟悉度。大學畢業後同學們討論人生規劃，盧峜翰說，「我直接跟他們（同學）講，我家是開博物館，他們就會說，天啊！好厲害。」大家都很驚訝我家有間博物館，覺得非常酷。至於西進工作，同學們反應都是祝福。

回歸現實運作，如何「管理」佔地12000多平方公尺的博物館，讓盧峜翰倍感壓力。從員工日常訓練、工作分配、烏木保養工程、館內佈置到如何接待遊客貴賓，所有大小瑣事一肩扛起。很多時候盧峜翰依然會請教父親意見，包括學習易經、歷史玄學、泡茶品香等藝術，延伸自己管理價值。

▼烏木定期保養也是博物館非常重要的工作。（圖／記者任以芳攝）

▲盧峜翰也身兼義工解說員工作。（圖／記者任以芳攝）

雖然是博物館二代接班人，盧峜翰也身兼義工解說員，必須快速了解館內展出的多達上百件藝術品。盧峜翰說，「第一次面對遊客講解，曾經不敢或講不出來，雖然有講解稿，實際介紹有很多缺陷，資料講得不夠清楚。」

▲有7300多年歷史的「萬根同心太陽神」，巨型烏木古樹根 。（圖／記者任以芳攝）

經歷半年時間，盧峜翰很快地熟悉館內事務，每件烏木作品來歷典故，如數家珍。其中，距今有7300多年歷史的「萬根同心太陽神」是一件巨型古樹根，也是許多遊客朝聖藝術品。盧峜翰介紹，「每天閉館後，太陽神附近的監視器經常捕抓到快速移動小白色點，乍看以為是飛揚的灰塵，最後有高人指點是特殊靈動磁場。」難以用科學解釋現象，成為許多遊客朝聖藝術品。

▼台青盧峜翰介紹，畫面中白點是千年烏木磁場靈動。（圖／翻攝 都江堰烏木博物館）

▲西進發展最大收穫之一，學會自己種菜、煮飯。（圖／記者任以芳攝）

談到工作以外的生活，盧峜翰休閒生活十分健康，後院的開心農場是他有機小天地，所有蔬菜水果都是自己種的。學生時代住家裡有媽媽照顧，如今一個人在都江堰打拚，開始學會獨立生活。因為博物館附近外賣不方便，盧峜翰學著種菜下廚，從不會煮菜到燒出一鍋滷肉，自己也很有成就感。

▲盧峜翰融入四川當地生活。（圖／記者任以芳攝）

身為90後年輕人想闖蕩大陸，盧峜翰建議一定要接地氣，學習融入當地文化。比如，他的四川話現在會聽也會講。盧峜翰分享，「人家會問你要不要加海椒，就是辣椒的意思。朋友問要不要去耍一下，意思就是一起去玩。」當然，學習當地語言是一種方式，重點是要找到一個自己喜歡的生活方式，西進發展才能持久。

盧峜翰進一步舉例，自己最喜歡都江堰的夏天，氣溫特別涼爽，跟著當地朋友一起在河邊喝茶，想想工作上事情，再來一碗特有麻辣豆花，最後逛老街尋找心靈感。由於，烏木雕刻件近年非常流行，盧峜翰定期留意市面上烏木擺件的新樣式，隨時瞭解市場脈動。

▲盧峜翰定期去都江堰河邊喝茶消暑，思考博物館發展方向。（圖／記者任以芳攝）

說起烏木悠久的歷史文化如何讓更多人知道？盧峜翰認為，「必須由年輕人來講，用年輕人的方式，年輕人的語言去推廣。」未來大眾市場將是年輕人的天下，宣傳手法就得「接地氣。」他積極開新媒體平台，譬如，運用抖音和直播平台去介紹烏木，讓年輕人了解國寶級的烏木為何價值這麼高。

「鑽石需要包裝，當然烏木也需要包裝。」正逢疫情出擊，來博物館遊客減少，盧峜翰也計劃趁機「升級」博物館。未來，不只用新媒體包裝宣傳，還要結合4D視聽效果，將老博物館打造成智能科技型知識館，讓更多人來參觀時能被即時觸動，重新讓「黑金老烏木」再次活起來，繼續傳承珍貴歷史。

▼盧峜翰運用新媒體＋新科技，自己當主角介拍影片，讓更多年輕人認識烏木博物館。（圖／記者任以芳攝）