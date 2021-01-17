超罕見！　「世界唯一」白色大貓熊曝光

▲大陸存在全球唯一一隻白色大貓熊。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸大貓熊國家公園管理局近日對外發佈，全球唯一一隻白色大貓熊野外活動的影像。自2019年5月紅外線相機首次在野外記錄到這隻白色大貓熊以來，截至2020年底，四川臥龍野外設置的的紅外相機僅在去年2月份，有2次拍攝到這隻白色大貓熊的活動，首次曝光的畫面異常珍貴。

《澎湃新聞》報導指出，公布的畫面中的白色大貓熊「像是少了黑色墨水」，有不少網友錯覺以為是北極熊誤闖森林。根據追蹤紀錄顯示，這隻白色大貓熊獨自在雪地漫步，偶而坐在安裝紅外線相機的大樹下，全程背對相機，彷彿在思考人生。

報導稱，3天後牠又穿過密林和小河溝，出現在1公里外山脊上的另一台紅外線相機，然後用了大約10分鐘到達山腳，健康狀態良好，周邊的紅外線相機記錄下離開的背影。►►►白色大貓熊影像

▲紅外線相機捕捉白色大貓熊身影。（圖／翻攝 澎湃新聞）

四川臥龍白色大貓熊保護研究項目執行人譚迎春介紹，「從紅外線相機拍攝到的影像判斷，這隻白色大貓熊從2019年5月到2020年2月期間長大了不少，體格壯實。」相較於小時候的通體白色，成年後四肢的毛髮還顯出淡淡的金色。2020年兩次記錄中這隻白色大熊貓都是單獨活動，推算目大概有3歲左右，判斷牠已離開媽媽，自立門戶。

IUCN熊類專家組成員、北京大學生命科學學院李晟研究員介紹，視頻中白色大貓熊步伐穩健，身體壯實，毛色光亮，可以看出是一隻健康的野生大貓熊。「白化」現象雖然罕見，但在脊椎動物各類群中廣泛存在。

▲成都深山罕見白色大貓熊已經三歲。（圖／翻攝 紅星新聞）

李晟進一步解釋，「白化」通常是由於動物個體基因突變所致，使得動物體內色素合成受阻，在外部形態上呈現白色、金白色或淺金色。單純的「白化」突變並不一定影響動物個體的生存。這隻白色大貓熊能健康成長到3歲左右，已經基本適應生存環境。

報導稱，除了毛色變化，白色大貓熊的白化突變是否會對其生理和健康帶來其他附帶影響，目前還沒有定論。深入研究這個問題將助於進一步提升人類對大貓熊這一古老物種的認知。目前，科學評估白化突變基因對大貓熊野外種群遺傳多樣性的影響，對大貓熊保護事業有著非常重要的意義。