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成都天府機場22日試飛　東航彩繪機攜貓熊「進寶」回鄉參加

▲東方航空的波音777-300ER「進博號」彩繪機，機身有吉祥物貓熊「進寶」塗裝。（圖／CFP）

▲東方航空的波音777-300ER「進博號」彩繪機，機身有吉祥物貓熊「進寶」塗裝。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

四川成都天府國際機場將於22日首度試驗真機飛行。大陸國航、東航、南航、川航、成都航空和祥鵬航空等6家航空公司，都將派出旗艦機型參與試飛任務。其中，東方航空的波音777-300ER「進博號」彩繪機，機身有吉祥物貓熊「進寶」塗裝，貓熊進寶也如同回鄉一般與航空公司一同參與試飛任務。

▲四川成都天府國際機場將於22日首度試驗真機飛行。（圖／CFP）

▲四川成都天府國際機場將於22日首度試驗真機飛行。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，試飛是真機飛行驗證，為使用民航大型客機對機場的飛行程序、空管的導航設備、地面保障設施等進行驗證，確保符合民航安全運行的要求，同時驗證機場具備民用大型客機起降保障的能力。

據了解，為了驗證跑道及塔台作業情況，參與試飛的6家航空公司將派出不同載客量的旗艦機型，國航將派出波音747-8洲際客機、東航將派出波音777-300ER「進博號」彩繪機、南航將派出A380客機、川航將派出A330-300「大運號」彩繪機、成都航空將派出ARJ21、祥鵬航空將派出波音737-800。

▲天府國際機場今年投運後，成都將成為大陸第三個擁有兩座國際機場的城市。（圖／CFP）

▲天府國際機場今年投運後，成都將成為大陸第三個擁有兩座國際機場的城市。（圖／CFP）

四川天府國際機場是大陸「十三五」期間規劃建設的最大民用運輸機場，將建設6條跑道、4座航廈，年底即將投運的一期工程，建有3條跑道和2座航廈，航廈面積約71萬平方公尺，以2025年達到年旅客吞吐量6000萬人次為目標。天府國際機場今年投運後，成都將成為繼北京、上海外，大陸第三個擁有兩座國際機場的城市。

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